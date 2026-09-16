Taylor Swift si ‘rookie’ në Emmys me kostumin Alexander McQueen
Taylor Swift u shfaq në një cameo të parapërgatitur gjatë ceremonisë së Emmys si një ‘rookie’ e forcave policore, në një skeç me temë Law & Order: SVU. Ajo u shoqërua nga Mariska Hargitay, prezantuesja e Emmys dhe miku i saj i vjetër, që e vendosi në qendër të një skene ku u zbuluan disa nga surprizat e mbrëmjes.
Siç raporton Harper’s Bazaar, për këtë skenë Swift veshi një kostum Alexander McQueen me dy pjesë: një sakot njëngjyrësh prej twill leshi gri me një peplum të modeluar në pjesën e pasme dhe pantallona të drejta me plisime të holla. Ajo kompletoi veshjen me një këmishë të bardhë me shirita, një brez të trashë të zi dhe një shenjë policie që i përshtatej rolit.
Cameo-ja ishte e mbushur me ‘Easter eggs’ dhe referenca që fansat po përpiqen t’i deshifrojnë; Swift hyri në skenë duke përdorur terminologjinë e serialit dhe ndihmoi në zhvillimin e skenës humoristike që pyeste nëse do të shfaqej vërtet në ceremoninë e çmimeve. Në një moment u shfaq edhe macja e saj, e emërtuar Olivia Benson, një homazh ndaj personazhit të SVU.
Skeci i regjistruar përmbante objekte dhe simbole që ngjallën teori të ndryshme — nga shenjat e zodiakut dhe vreshtat deri te televizorët dhe referenca te numri 10/13 — ndërsa detajet e kostumit dhe të performancës u vërejtën edhe nga Harper’s Bazaar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.