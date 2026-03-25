Melania Trump shoqërohet në Shtëpinë e Bardhë nga një… robot android!
Zonja e Parë, Melania Trump u shoqërua sot nga një mysafir surprizë në një aktivitet në Shtëpinë e Bardhë, një robot humanoid i aftë të ecë dhe të flasë.
Në vend të bashkëshortit, androidi “Figure 3” qëndroi përkrah Melania Trump në tapetin e kuq në Uashington.
Prioriteti i Zonjës së Parë gjatë mandatit të dytë të Donald Trump ka qenë inteligjenca artificiale dhe teknologjia digjitale dhe ajo po organizonte një samit mbi edukimin e fëmijëve rreth teknologjisë, në të cilin mori pjesë edhe Brigitte Macron, bashkëshortja e presidentit francez.
“Faleminderit Zonjës së Parë Melania Trump që më ftuat në Shtëpinë e Bardhë”, tha roboti gri dhe i zi duke tundur duart.
“Nuk është ekzagjerim të them se ju jeni mysafiri im i parë humanoid i prodhuar në Amerikë që viziton Shtëpinë e Bardhë”, tha Zonja e Parë 55-vjeçare.
Ish-modelja më pas diskutoi se si humanoidët e ndihmuar nga inteligjenca artificiale do të përdoren së shpejti për të edukuar fëmijët.
“Imagjinoni një edukator humanoid të quajtur Platon. Qasja në studimin e klasikëve tani është e menjëhershme”, pohoi ajo.
“Parashikohet që fëmijët tanë do të zhvillojnë aftësi të thella të të menduarit kritik dhe arsyetimit të pavarur”, shtoi nëna e djalit më të vogël të Donald Trump, Barron, 20 vjeç.
Pasi ishte një figurë e profilit të ulët gjatë mandatit të parë të miliarderit republikan, Zonja e Parë ka marrë një rol më të spikatur që nga kthimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar.
Melania Trump ka organizuar në mënyrë të dukshme disa evente të fokusuara në inteligjencën artificiale dhe mbrojtjen e fëmijëve në internet.
Por, ajo ka ndërmarrë gjithashtu disa projekte fitimprurëse, siç është dokumentari “Melania” – për të cilin Amazon pagoi dhjetëra miliona dollarë – dhe gjithashtu një libër audio i autobiografisë së saj të rrëfyer nga inteligjenca artificiale./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.