25 Mar 2026
Amerika

Melania Trump shoqërohet në Shtëpinë e Bardhë nga një&#8230; robot android!

· 2 min lexim

 Zonja e Parë, Melania Trump u shoqërua sot nga një mysafir surprizë në një aktivitet në Shtëpinë e Bardhë, një robot humanoid i aftë të ecë dhe të flasë.

Në vend të bashkëshortit, androidi “Figure 3” qëndroi përkrah Melania Trump në tapetin e kuq në Uashington.

Prioriteti i Zonjës së Parë gjatë mandatit të dytë të Donald Trump ka qenë inteligjenca artificiale dhe teknologjia digjitale dhe ajo po organizonte një samit mbi edukimin e fëmijëve rreth teknologjisë, në të cilin mori pjesë edhe Brigitte Macron, bashkëshortja e presidentit francez.

“Faleminderit Zonjës së Parë Melania Trump që më ftuat në Shtëpinë e Bardhë”, tha roboti gri dhe i zi duke tundur duart.

“Nuk është ekzagjerim të them se ju jeni mysafiri im i parë humanoid i prodhuar në Amerikë që viziton Shtëpinë e Bardhë”, tha Zonja e Parë 55-vjeçare.

Ish-modelja më pas diskutoi se si humanoidët e ndihmuar nga inteligjenca artificiale do të përdoren së shpejti për të edukuar fëmijët.

“Imagjinoni një edukator humanoid të quajtur Platon. Qasja në studimin e klasikëve tani është e menjëhershme”, pohoi ajo.

“Parashikohet që fëmijët tanë do të zhvillojnë aftësi të thella të të menduarit kritik dhe arsyetimit të pavarur”, shtoi nëna e djalit më të vogël të Donald Trump, Barron, 20 vjeç.

Pasi ishte një figurë e profilit të ulët gjatë mandatit të parë të miliarderit republikan, Zonja e Parë ka marrë një rol më të spikatur që nga kthimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar.

Melania Trump ka organizuar në mënyrë të dukshme disa evente të fokusuara në inteligjencën artificiale dhe mbrojtjen e fëmijëve në internet.

Por, ajo ka ndërmarrë gjithashtu disa projekte fitimprurëse, siç është dokumentari “Melania” – për të cilin Amazon pagoi dhjetëra miliona dollarë – dhe gjithashtu një libër audio i autobiografisë së saj të rrëfyer nga inteligjenca artificiale./ a.jor.

