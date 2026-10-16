Met dhe Louvre bashkohen për Rembrandt-in: «Rembrandt and the Ancients» hapet në Nju Jork në nëntor 2027
Ekspozita e parë e madhe e Met-it për mjeshtrin holandez pas më shumë se 20 vjetësh mbledh mbi 125 vepra, shumë prej tyre për herë të parë në SHBA, dhe më pas udhëton në Paris
Muzeu Metropolitan i Artit në Nju Jork dhe Muzeu i Louvre-it në Paris do të organizojnë së bashku një ekspozitë të madhe kushtuar marrëdhënies së Rembrandt van Rijn-it me botën antike. Njoftimi u bë më 15 tetor, siç njofton Hyperallergic, dhe ekspozita me titullin «Rembrandt and the Ancients» do të hapet në The Met më 7 nëntor 2027.
Sipas The Metropolitan Museum of Art, kjo do të jetë ekspozita e parë e madhe e muzeut për Rembrandt-in (1606–1669) pas më shumë se 20 vjetësh. Në Galeritë Tisch, në katin e dytë të ndërtesës në Fifth Avenue, do të paraqiten mbi 125 objekte: rreth 70 piktura, printime dhe vizatime të mjeshtrit holandez, shumë prej tyre për herë të parë në Shtetet e Bashkuara, krahas veprave antike dhe të Rilindjes që i shërbyen atij si pika referimi. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 6 shkurt 2028.
Tema qendrore është angazhimi i përjetshëm i Rembrandt-it me historinë, artin dhe letërsinë e Greqisë dhe Romës antike dhe të Mesdheut më gjerë, si dhe ndikimet greko-romake e biblike në gjithë krijimtarinë e tij. Karriera e tij u zhvillua në Republikën Holandeze të shekullit XVII, në një kohë interesi të madh për antikitetin, kur në Amsterdam rriteshin koleksionet e artit antik dhe përktheheshin në holandisht tekste të lashta. Kuratorët e paraqesin këtë lidhje si një anë ende pak të eksploruar, por thelbësore, të punës së tij — nga pikturat e hershme historike te portretet e vona të heronjve dhe heroinave.
Mes huazimeve më të rëndësishme ndërkombëtare spikat «Betimi i Batavianëve» (rreth 1661), që vjen nga Akademia Mbretërore Suedeze e Arteve të Bukura në Stokholm dhe ekspozohet për herë të parë në Shtetet e Bashkuara. Nga Louvre-i vjen «Bathsheba me letrën e mbretit David» (1654), e cila do të paraqitet bashkë me relievin antik romak mbi të cilin bazohet, ndërsa nga National Gallery e Londrës vjen «Gruaja që lahet në përrua». Në ekspozitë do të jetë edhe «Aristoteli me bustin e Homerit», një nga kryeveprat e koleksionit të vetë The Met.
Pas Nju Jorkut, ekspozita do të udhëtojë në Paris, ku do të qëndrojë në Louvre nga 22 marsi deri më 3 korrik 2028. Ajo kurohet nga Joanna Sheers Seidenstein e The Met dhe Blaise Ducos i Louvre-it dhe do të shoqërohet me një katalog të ilustruar.
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