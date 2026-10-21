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Greqia

Metsola në Strasburg: Greqia dhe Qiproja mund të mbështeten në solidaritetin tonë

Presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, shprehu në seancën plenare solidaritetin e institucionit me Greqinë dhe Qipron për memorandumin turko-libik, duke vlerësuar deklaratën e përbashkët të Antonio Costas dhe Ursula von der Leyen.

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Presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, shprehu të mërkurën solidaritetin e saj me Greqinë dhe Qipron, gjatë ndërhyrjes në seancën plenare të Parlamentit Europian në Strasburg kushtuar memorandumit turko-libik, siç njofton ERT duke cituar agjencinë APE-MPE.

«Para se t’i jap fjalën, më lejoni t’i përgjigjem shkurtimisht çështjes që ngriti zonja Elisavet Vozemberg. Ne e vlerësojmë veçanërisht qartësinë e Deklaratës së Përbashkët të presidentëve Costa dhe von der Leyen lidhur me të ashtuquajturin memorandum dhe i ndajmë shqetësimet e shprehura. Greqia dhe Qiproja mund të mbështeten në solidaritetin tonë», tha Metsola, sipas raportimit të ERT-së.

Ndërhyrja e presidentes së Parlamentit Europian vjen një ditë pasi Dhoma e Përfaqësuesve e Libisë lindore miratoi memorandumin detar të vitit 2019 mes Turqisë dhe Libisë, një vendim që Athina e hodhi poshtë si pa bazë ligjore, ndërsa presidentët e Këshillit Europian dhe të Komisionit Europian, Antonio Costa dhe Ursula von der Leyen, dolën me një deklaratë të përbashkët ku u shpreh mbështetja europiane për Greqinë dhe Qipron.

Nga Athina, zëvendëskryeministri Kostis Hatzidakis ka theksuar se qëndrimi europian e bën të qartë se memorandumi turko-libik nuk prodhon efekte ligjore, siç njofton ERT, ndërsa debati në Strasburg shënon mbështetjen më të fundit të institucioneve europiane për Athinën dhe Nikosinë në këtë çështje.

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