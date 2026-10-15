Mickoski: Mihajlova nuk doli ligjërisht nga vendi, u transferua në mënyrë të paligjshme në Bullgari
Siç njofton MIA, kryeministri Hristijan Mickoski tha sot se nuk është aspak e vërtetë që Iva Mihajlova ka dalë ligjërisht nga Maqedonia e Veriut drejt Bullgarisë. Sipas tij, ajo është transferuar në mënyrë të paligjshme, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme po heton se si është kryer ky transferim.
Mickoski hodhi poshtë versionin e publikuar në media bullgare, sipas të cilit Mihajlova dhe avokati i saj kanë kaluar përmes një pike të rregullt kufitare. Duke iu referuar të dhënave që përmendi, ai tha se avokati ka hyrë më 28 shtator, dhe jo ashtu siç është pretenduar. Kryeministri shprehu keqardhje që drejtuesit politikë në Sofje, në vend që ta kthejnë një person të dënuar me vendim të formës së prerë, sipas tij e paraqesin atë si figurë publike.
Ai theksoi se si Mihajlova, e cila pafajësinë e saj duhet ta provojë në procedurë gjyqësore, ashtu edhe i ati i saj, që duhet të përgjigjet para autoriteteve maqedonase, herët a vonë do të përballen me drejtësinë, dhe kërkoi që që të dy të kthehen që sot. Çështjen ai e lidhi edhe me opozitën në vend, duke vlerësuar se përputhja e qëndrimit të saj me atë të Sofjes flet vetë.
Mihajlova, e cila ka shtetësi maqedonase dhe bullgare, akuzohet në Maqedoninë e Veriut për një aksident trafiku me pasoja fatale. Pas largimit të saj, Gjykata Themelore e Koçanit urdhëroi më 13 tetor arrestimin e saj, ndërsa autoritetet shpallën fletarrest qendror dhe ndërkombëtar dhe kërkuan arrestimin dhe ekstradimin e saj përmes Interpolit në Shkup.
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