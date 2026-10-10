Mickoski: Nuk ekziston “shportë qeveritare” — shporta konsumatore do të prezantohet në Këshillin Ekonomiko-Social
Kryeministri Hristijan Mickoski mohoi sot se ekziston një "shportë konsumatore qeveritare", duke thënë se ka vetëm shportë minimale dhe mesatare; llogaritja do të prezantohet në Këshillin Ekonomiko-Social dhe më pas përmes Entit Shtetëror të Statistikave do t'u bëhet e njohur qytetarëve. Sindikata SSM kërkon rritje të pagës minimale për të paktën 6.000 denarë.
“Shportë qeveritare nuk ekziston, ekziston shportë konsumatore minimale dhe mesatare. Qeveritare nuk ekziston”, reagoi sot kryeministri Hristijan Mickoski, siç njofton Kolegiumi, pasi u pyet nga gazetarët nëse pushteti planifikon të fusë në shportën që dje (9 tetor) e prezantoi Ministria e Ekonomisë dhe Punës edhe koston e qirasë apo të këstit të kredisë.
Sipas raportimit të Kolegiumit, Mickoski sulmoi edhe ata që llogarisin shporta konsumatore, duke thënë se “as vetë nuk e dinë nëse janë minimale apo mesatare, pastaj ekspertët dalin dhe i demantojnë — u thonë se janë mesatare”. “Qeveria bën statistika mbi bazën e kritereve që ka Eurostat-i dhe që vlejnë për gjithë botën”, tha ai.
Kryeministri njoftoi se shporta konsumatore do të prezantohet në Këshillin Ekonomiko-Social, ku marrin pjesë edhe sindikatat dhe përfaqësuesit e tyre: “Diskutohet, debatohet dhe ata pajtohen. Pres që në ESS-in e ardhshëm të prezantohet dhe normalisht më pas ne përmes Entit Shtetëror të Statistikave t’ua prezantojmë qytetarëve”, citohet ai.
Shportën konsumatore në vend e llogarit dhe e publikon rregullisht çdo muaj Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (SSM), por qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE, VLEN dhe ZNAM ka kohë që ka kritika për metodologjinë e sindikatave. Pas njoftimeve të gjata se do të publikonte metodologji dhe llogaritje tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe Punës doli më 9 tetor me llogaritjen sipas së cilës shporta konsumatore në gusht ishte 58.475 denarë, ndërsa vlera e shportës që llogarit sindikata arriti 68.676 denarë. “Shporta sindikale bazohet në vlerësimin e shpenzimeve të dëshiruara të jetesës, ndërsa llogaritja jonë mbështetet në të dhëna zyrtare për konsumin real mesatar”, tha ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, sipas Kolegiumit.
Kryetari i SSM-së, Slobodan Trendafilov, u përgjigj se një familje e di vetë më së miri sa para i duhen, por kujtoi se SSM-ja llogarit vlerën e shportës minimale sindikale e cila tregon — jo sa mjete duhen për të mbijetuar, por se nuk jetohet as me kaq. “Nëse një familje mund të jetojë mesatarisht me shportën qeveritare është pyetje për çdo familje, por edhe një shportë e tillë qeveritare nëse ka për qëllim krijimin e politikave tregon se pagat duhet të rriten për të paktën 6.000 denarë, sepse me dy paga minimale, për ta mbuluar atë mungojnë 6.383 denarë, çka konfirmon kërkesat e punëtorëve dhe të SSM-së për rritjen e pagës minimale dhe të pagave të tjera”, reagoi Trendafilov. SSM-ja e llogarit shportën sindikale konsumatore që nga viti 2011.
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