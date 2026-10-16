Mike Leigh pritet me ovacione në këmbë në premierën londineze të «Tender Loving Care»
Regjisori britanik u prit si hero në Royal Festival Hall, në shfaqjen londineze të filmit që ai e ka cilësuar si, me shumë gjasa, të fundit të karrierës së tij.
Publiku britanik nuk njihet për ovacione në këmbë, por të enjten në mbrëmje rregullat e pashkruara u thyen në Royal Festival Hall. Siç njofton Variety, Mike Leigh u prit si hero në premierën londineze të «Tender Loving Care» në Festivalin e Filmit në Londër: sapo regjisori doli në skenë, përpara shfaqjes, pothuajse e gjithë salla u ngrit në këmbë mes duartrokitjeve e brohoritjeve. Leigh e priti momentin me humorin e tij karakteristik, duke thënë se publiku ende nuk e kishte parë filmin.
«Tender Loving Care», i vendosur dhe i xhiruar në Londër, me Kate O’Flynn, Marion Bailey dhe Paul Jesson në rolet kryesore, merret me plakjen, zinë dhe marrëdhëniet njerëzore, duke hedhur njëkohësisht dritë kritike mbi sistemin britanik të shëndetësisë dhe mirëqenies, i nënkufizuar prej vitesh. Filmi pati premierën në festivalin e Telluride-it dhe në shtator fitoi çmimin kryesor në Festivalin e San Sebastián-it, ku O’Flynn u nderua edhe me çmimin për interpretimin më të mirë.
Leigh e ka përsëritur se ky është, me shumë gjasa, filmi i tij i fundit. Ai vuan nga mioziti, një gjendje që i prek lëvizjen muskulore dhe ia vështirëson punën në sheshxhirim, ndaj e cilëson çështjen si thjesht praktike: për një regjisor, lëvizja në terren është pjesë e pandarë e profesionit.
Marrëdhënia e Leigh me Festivalin e Londrës është e gjatë më shumë se gjysmë shekulli: pikërisht aty ai solli në vitin 1971 filmin e tij të parë, «Bleak Moments», ndërsa «Life is Sweet» pati premierën botërore në festival në vitin 1990 dhe «Vera Drake» e hapi edicionin e vitit 2004. Vitin e kaluar ai ishte i pranishëm me «Hard Truths», ndaj kthimi i këtij viti në Royal Festival Hall u lexua nga publiku londinez edhe si një përshëndetje për një nga emrat më të dashur të kinemasë britanike, autor i filmave si «Secrets & Lies», «Naked» dhe «Happy-Go-Lucky».
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