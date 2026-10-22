Milatoviq nga Vilniusi: Çështjet bilaterale me Kroacinë nuk duhet ta ngadalësojnë anëtarësimin në BE
Presidenti Jakov Milatoviq, pas takimit me presidentin lituanez Gitanas Nausėda në Vilnius, shprehu bindjen se Mali i Zi mund t'i mbyllë kapitujt negociues deri në fund të vitit dhe se Traktati i Anëtarësimit mund të nënshkruhet gjatë presidencës lituaneze të Këshillit të BE-së, në gjysmën e parë të vitit 2027.
Çështjet bilaterale me Kroacinë nuk duhet ta ngadalësojnë anëtarësimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian, ka porositur nga Vilniusi presidenti Jakov Milatoviq, siç njofton Portal Analitika, duke theksuar rëndësinë e dialogut të hapur dhe të zgjidhjes së të gjitha çështjeve në frymën e marrëdhënieve të mira fqinjësore.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për marrëdhëniet me Kroacinë, pas takimit me presidentin e Lituanisë, Gitanas Nausėda, Milatoviq ka theksuar se ekziston një qëndrim i qartë i Komisionit Evropian që çështjet bilaterale nuk duhet të jenë pengesë në procesin e anëtarësimit. “Asnjë shtet anëtar i Bashkimit Evropian nuk është pa çështje të hapura me fqinjët e vet. Prandaj është e rëndësishme që të gjithë ta kemi parasysh pamjen më të gjerë kur flasim për integrimet evropiane”, ka thënë ai, sipas raportimit të Portal Analitika.
Presidenti ka theksuar se ai dhe kryeministri Milojko Spajiq kanë një kanal të hapur dhe miqësor komunikimi me Kroacinë dhe se beson që disa nga çështjet e ngritura nga pala kroate tashmë po zgjidhen. Vizitën e sotme të kryeministrit kroat në Mal të Zi dhe vazhdimin e bisedimeve me kryeministrin malazez ai e ka vlerësuar si lajm pozitiv dhe mundësi të rëndësishme për dialog të mëtejmë mes dy vendeve.
Sa u përket hapave të ardhshëm në rrugën evropiane, Milatoviq ka shprehur bindjen se Mali i Zi deri në fund të këtij viti mund t’i mbërrijë në fund kapitujt negociues, duke krijuar kushtet që Traktati i Anëtarësimit të nënshkruhet gjatë presidencës lituaneze të Këshillit të Bashkimit Evropian, në gjysmën e parë të vitit 2027. “Besoj se nënshkrimi i Traktatit të Anëtarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian është edhe në interesin kombëtar të Kroacisë”, ka theksuar Milatoviq, siç njofton Portal Analitika.
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