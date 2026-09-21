Miliarderi paralajmëron për flluskën ekonomike të AI: Shenjat e krizave të mëdha po shfaqen sërish
Investitori miliarder Ray Dalio, themeluesi i Bridgewater Associates, thotë se bumi i inteligjencës artificiale po shfaq disa nga shenjat klasike të një flluske financiare, edhe pse vetë teknologjia mund të sjellë ndryshime revolucionare.
Ai i bëri komentet në një intervistë 90-minutëshe me Steven Bartlett në podcastin “The Diary of a CEO”.
Dalio, i njohur për analizat e tij përpara krizës financiare të vitit 2008, argumenton se teknologjitë revolucionare mund të jenë njëkohësisht transformuese dhe objekt spekulimi. Sipas tij, entuziazmi i madh mund të çojë në rritje të fortë të çmimeve dhe investimeve, përpara se tregjet të përballen me një korrigjim.
Në rastin e AI, Dalio nuk argumenton se teknologjia do të dështojë. Përkundrazi, ai e konsideron atë revolucionare dhe parashikon se do të ndikojë pothuajse në çdo fushë, përfshirë mënyrën se si njerëzit punojnë, mendojnë dhe zgjidhin probleme. Paralajmërimi i tij lidhet kryesisht me financimin dhe pritshmëritë që janë krijuar rreth industrisë.
Një pjesë e rëndësishme e intervistës i kushtohet ndikimit të AI në tregun e punës. Dalio diskuton mundësinë që automatizimi të zëvendësojë disa funksione të kryera aktualisht nga njerëzit dhe ngre pikëpyetjen nëse ekonomia do të krijojë mjaftueshëm vende të reja pune për të kompensuar ato që mund të humbasin.
Dalio e vendos zhvillimin e AI brenda teorisë së tij më të gjerë të “Ciklit të Madh”. Sipas kësaj teorie, periudhat e ndryshimeve të mëdha lidhen me kombinimin e borxhit të lartë, tensioneve të brendshme politike dhe sociale, ndryshimit të ekuilibrave mes fuqive botërore dhe zhvillimit teknologjik. Kjo është korniza analitike e Dalios dhe jo një parashikim i sigurt se një krizë do të ndodhë në një moment të caktuar.
Mesazhi kryesor i Dalios është se dy gjëra mund të jenë të vërteta njëkohësisht: AI mund të jetë një revolucion teknologjik, ndërsa investimet rreth saj mund të formojnë një flluskë financiare.
Ai nuk jep një datë për një përplasje të tregjeve dhe intervista thekson se diskutimi nuk duhet interpretuar si këshillë investimi.
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