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Ekspozita

Mondrian dhe Kandinsky udhëheqin shitjet e tetorit në Londër: «Composition III» me vlerësim deri në 30 milionë stërlina

Piktura e vitit 1920 e Piet Mondrian-it del për herë të parë në ankand pas më shumë se 25 vjetësh jashtë syrit të publikut, ndërsa kryevepra e restituar e Wassily Kandinsky-t «Das bunte Leben» pritet të kalojë 30 milionë dollarë — në shitjen e mbrëmjes së Christie’s në Londër, më 14 tetor.

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Piet Mondrian, Composition III, 1920
Piet Mondrian, «Composition III», 1920. (Domain publik, Wikimedia Commons)

Dy kryevepra të modernizmit europian, «Composition III» (1920) e Piet Mondrian-it dhe «Das bunte Leben (A Colorful Life)» (1907) e Wassily Kandinsky-t, do të jenë yjet e shitjes së mbrëmjes së Christie’s në Londër më 14 tetor, gjatë javës së Frieze — siç njofton Artnet News. Vlerësimi 20–30 milionë stërlina (rreth 27–41 milionë dollarë) për Mondrian-in dhe mbi 30 milionë dollarë për Kandinsky-n sinjalizojnë një nga ankandet më të forta të vjeshtës.

«Composition III» del për herë të parë në ankand dhe nuk është parë publikisht prej më shumë se 25 vjetësh. Është vepër kyçe e vitit 1920, periudha kur Mondrian-i kalonte nga eksperimentet me impresionizmin dhe kubizmin drejt abstraksionit të pastër dhe neoplasticizmit që e bëri një nga figurat përcaktuese të artit modern. Vetë Mondrian-i ia besoi pikturën historianes gjermane të artit Sophie Küppers në vitin 1924; më vonë ajo kaloi te arkitekti i njohur Armand P. Bartos dhe bashkëshortja e tij Celeste. Christie’s e përshkruan si Mondrian-in më të rëndësishëm të ofruar në ankand në Europë që nga viti 2009 — kur u shitën veprat e koleksionit të Yves Saint Laurent dhe Pierre Bergé — dhe thotë se mund të sfidojë rekordin e artistit prej 51 milionë dollarësh, vendosur nga «Composition No. II» (1930) në Sotheby’s në vitin 2022.

Tregu i Mondrian-it është në formë: viti 2025 ishte rekord me 10 vepra të shitura për mbi 71 milionë dollarë, dhe në 2026 shtatë vepra kanë arritur afërsisht 45 milionë dollarë — mes tyre «Composition with Large Red Plane, Blue, Gray, Black and Yellow» (1921), e shitur për 39.7 milionë dollarë në shitjen e S.I. Newhouse te Christie’s.

Rrëfimi i Kandinsky-t është po aq i fuqishëm. «Das bunte Leben», krijuar gjatë qëndrimit njëvjeçar në Paris bashkë me Gabriele Münter-in, ishte vepra më e madhe e artistit deri atëherë dhe debutoi me sukses të madh në Salon d’Automne të vitit 1907, duke shënuar kthesën e Kandinsky-t drejt abstraksionit — një skenë e dendur, e gëzueshme figurash ikonografike nga traditat popullore ruse që ai admironte, sipas Artnet News. Piktura iu kthye në vitin 2023 trashëgimtarëve të koleksionistes hebreje gjermane Hedwig Lewenstein-Weyermann pas një beteje ligjore gjashtëvjeçare mbi shpronësimin e epokës naziste; më parë kishte qëndruar mbi 50 vjet në muzeun Lenbachhaus të Mynihut. Nëse konfirmohen pritshmëritë, rezultati do ta rendiste veprën mes tri Kandinsky-ve më të shtrenjtë të shitur ndonjëherë në ankand.

Wassily Kandinsky, Das bunte Leben, 1907
Wassily Kandinsky, «Das bunte Leben (A Colorful Life)», 1907. (Domain publik, Wikimedia Commons)

Shitja e mbrëmjes së 14 tetorit hap sezonin vjeshtor të ankandeve në Londër, në zemër të javës së Frieze — dhe me dy kryevepra që kthehen pas dekadash mungese në treg, sytë e koleksionistëve botërorë do të jenë te çekiçi i Christie’s.

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