Moti i keq arrin kulmin në Greqi: ndalohet lundrimi nga Pireu dhe Lavrio, mbyllen shkollat në Skiathos dhe Skopelos
E mërkura pritet dita më e vështirë e valës së motit të keq: paralajmërim i kuq në tetë zona, erëra deri në 10 boforë, tragetet të ndaluara dhe lumi Kireas del nga shtrati në Evinë veriore.
Greqia përballet këtë të mërkurë me ditën më të vështirë të valës së motit të keq që ka përfshirë vendin, pasi Shërbimi Meteorologjik Kombëtar (EMY) përditësoi buletinin e fenomeneve të rrezikshme, siç njofton ProtoThema. Mbrojtja Civile ka vënë tetë zona në gjendje mobilizimi “Red Code”, ndërsa erërat në Egje pritet të arrijnë lokalisht deri në 10 boforë, me shpërthime që në disa zona i kalojnë 100 kilometrat në orë.
Pasojat u ndjenë që në orët e para të mëngjesit në porte. Sipas raportimit të ERT-së dhe Newsit, nga porti i Pireut nuk do të kryhen nisje anijesh deri në orën 15:00, nga porti i Lavrios nuk priten nisje, ndërsa në Rafinë regjistrohen anulime dhe ndryshime itinerarësh. Situata do të rivlerësohet në varësi të zhvillimit të fenomeneve dhe forcës së erërave.
Në Evi, ku EMY mban në fuqi paralajmërimin e kuq, shirat e dendur sollën daljen nga shtrati të lumit Kireas në pjesën veriore të ishullit, me ndërprerje të qarkullimit në rrugën Mantudi–Prokopi, ndërsa mesazhe paralajmëruese 112 u dërguan për banorët në Evi dhe në Skiathos. Në Skiathos, reshjet e natës përmbytën rrugë dhe dyqane dhe ujërat morën me vete dy automjete të parkuara, duke shkaktuar edhe ndërprerje të energjisë elektrike në pjesë të ishullit.
Për arsye sigurie, bashkitë e Skiathosit dhe të Skopelosit vendosën që sot të gjitha shkollat të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa mësimi pezullohet edhe në zona të Evisë dhe ishujve të tjerë të prekur. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të mos tentojnë të kalojnë rrugë të përmbytura, ndërsa mekanizmi shtetëror mbetet në gatishmëri të shtuar.
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