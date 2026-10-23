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«Much Ado About Nothing» me Tom Hiddleston: 2,500 bileta për studentët vetëm 25 dollarë në Broadway

Produksioni i Jamie Lloyd Company-t shpalli 2,500 bileta studentore me nga 25 dollarë dhe llotarinë digjitale me bileta 49 dollarë për komedinë e Shakespeare-it me Tom Hiddleston-in dhe Hayley Atwell-in, që nis preview-t më 31 tetor në Winter Garden Theatre dhe hapet zyrtarisht më 19 nëntor.

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Broadway po përpiqet ta bëjë Shakespeare-in të përballueshëm për të rinjtë. Sipas Playbill, produksioni i «Much Ado About Nothing» i Jamie Lloyd Company-t, me yjet e Marvel-it Tom Hiddleston dhe Hayley Atwell, ka shpallur 2,500 bileta për studentët me çmim vetëm 25 dollarë. Krahas tyre, produksioni do të ofrojë edhe bileta 49 dollarë përmes një llotarie digjitale.

Biletat studentore janë në dispozicion nga 22 tetori, sipas radhës së kërkesave, në Telecharge.com, duke përdorur kodin JLCSTUDENT. Çdo student mund të marrë vetëm një biletë, e cila tërhiqet në Winter Garden Theatre kundrejt një dokumenti të vlefshëm studentor. Llotaria digjitale, siç njofton Playbill, u jep fituesve deri në dy bileta me nga 49 dollarë, përfshirë tarifën e shërbimit prej 5 dollarësh; ajo hapet online një ditë para çdo shfaqjeje në Rush.Telecharge.com, duke filluar nga mesnata, ndërsa fituesit shpallen po atë ditë në orën 10:00 dhe 15:00 sipas orës lindore.

Hiddleston do të interpretojë Benedick-un dhe Atwell Beatrice-n në komedinë romantike klasike të William Shakespeare-it, historia e dy rivalëve që jetojnë për t’u ngacmuar me njëri-tjetrin, ndërsa në fshehtësi janë të dashuruar. Produksioni drejtohet nga regjisori-producenti fitues i çmimit Tony, Jamie Lloyd («Sunset Blvd»), dhe më parë është shfaqur në West End në vitin 2025.

Preview-t në Broadway nisin më 31 tetor — për shfaqjen e parë publiku është ftuar të vishet me rozë — përpara hapjes zyrtare më 19 nëntor në Winter Garden Theatre, ndërsa sezoni i kufizuar është planifikuar deri më 10 janar 2027. Produksioni realizohet nga The Jamie Lloyd Company, me 101 Productions, Ltd. si menaxherë të përgjithshëm.

Kasti plotësohet nga Mara Huf në rolin e Hero-s, Mika Onyx Johnson si Borachio, Gerald Kyd si Don Pedro, Forbes Masson si Leonato, Phillip Olagoke si Friar Francis, Mason Alexander Park si Margaret, James Phoon si Claudio dhe Tim Steed si Don John.

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