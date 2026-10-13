«Much Ado About Nothing» nis provat për Broadway-n: Tom Hiddleston dhe Hayley Atwell në krye të kastit të plotë
Produksioni i Jamie Lloyd-it, i ardhur nga West End-i i Londrës, zbarkon në Winter Garden Theatre për një sezon të kufizuar prej dhjetë javësh — preview-t nisin më 31 tetor, hapja zyrtare më 19 nëntor.
Provat për transferimin në Broadway të «Much Ado About Nothing» kanë nisur zyrtarisht në New York, ndërsa regjisori Jamie Lloyd ka shpallur edhe kastin e plotë të produksionit, siç njofton BroadwayWorld. Në qendër të komedisë së William Shakespeare-it janë Tom Hiddleston në rolin e Benedick-ut dhe Hayley Atwell, në debutimin e saj në Broadway, në rolin e Beatrice-s.
Përkrah tyre rikthehet e gjithë trupa e versionit londinez: Mara Huf si Hero, Mika Onyx Johnson si Borachio, Gerald Kyd si Don Pedro, Forbes Masson si Leonato, Phillip Olagoke si At Francis, Mason Alexander Park si Margaret, James Phoon si Claudio dhe Tim Steed si Don John. Të saposhpallurit janë zëvendësuesit Franklin Bongjio, Michael Iván Carrier, Beth Elliott, Marlon Alexander Vargas dhe Ed White.
Sezoni do të jetë rreptësisht i kufizuar: vetëm dhjetë javë në Winter Garden Theatre, në 1634 Broadway. Shfaqjet paraprake nisin të shtunën, më 31 tetor, nata e hapjes zyrtare është caktuar për të enjten, më 19 nëntor, ndërsa perdja e fundit bie të dielën, më 10 janar 2027.
Vënia në skenë e Lloyd-it u shfaq për herë të parë në Theatre Royal Drury Lane të Londrës në vitin 2025, ku u prit me vlerësime të larta dhe u nominua për disa çmime teatrore, përfshirë ato për regjinë dhe për interpretimet e dy protagonistëve. Produksioni njihet për energjinë festive, me muzikën dhe vallëzimin në zemër të rrëfimit për çiftin që nga grindavecë kthehen në të dashuruar.
Ekipi krijues përfshin skenografen dhe kostumografen Soutra Gilmour, ndriçuesin Jon Clark, kompozitorët dhe dizajnuesit e zërit Ben dhe Max Ringham, koreografin Fabian Aloise dhe regjisoren e luftimeve skenike Kate Waters. Produksionin e sjell në Broadway kompania The Jamie Lloyd Company.
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