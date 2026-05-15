Musliu: Albin mos nxit dhunë, tërhiqi forcat speciale nga Skenderaj
Ish-deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu, derisa ka publikuar një video ku shihen forca të Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës në Skenderaj.
“Përdorimi i institucioneve shtetërore dhe aparatit të pushtetit kundër një komune vetëm se nuk mund të depertosh politikisht përbën një abuzim serioz të pushtetit”, ka shkruar Musliu.
Ajo thotë se veprime të tilla thellojnë përçarjet, nxisin tensionet dhe kontribuojnë drejtpërdrejt në një mjedis ku dhuna normalizohet.
“Albin mos nxit dhunë tërhiqi forcat speciale nga Skenderaj”, ka bërë thirrje tutje Musliu.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.