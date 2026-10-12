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Ekspozita

Muzeu i Arteve të Bukura i Houston-it njofton ekspozitën imersive të David Hockney-it: «Bigger & Closer» debuton në SHBA në mars 2027

Ekspozita imersive «David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away)» hapet më 7 mars 2027 në MFAH dhe do të jetë deri më 6 shtator 2027; është prezantimi i parë i kësaj instalacioni në Shtetet e Bashkuara, pas premierës në Lightroom të Londrës në vitin 2023.

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HOUSTON – Muzeu i Arteve të Bukura i Houston-it (MFAH) ka njoftuar se do të prezantojë «David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & further away)», një ekspozitë imersive video kushtuar artistit britanik me famë botërore, i cili u nda nga jeta në fillim të këtij viti, siç njofton Glasstire.

Instalacioni do të debutojë të dielën, më 7 mars 2027, dhe do të qëndrojë në ekran deri më 6 shtator 2027. Për muzeun texan, ky është debutimi amerikan i veprës, pas premierës botërore në Lightroom të Londrës në vitin 2023 — show-i inaugurues i asaj hapësire teknologjike — që udhëtoi më pas në Manchester dhe Shenzhen, sipas Glasstire.

Vepra qendrore është një projeksion në katër mure dhe dysheme që e mbush të gjithë hapësirën me 60 vjet imazhe ikonike të Hockney-t, me soundtrack nga kompozitori Nico Muhly dhe narracion nga vetë artisti. Muzeu e përshkruan instalacionin si një «udhëtim filmik» nëpër karrierën e artistit, «që u lejon vizitorëve ta shohin botën si përmes syve të Hockney-t».

Ekspozita përshkon krijimtarinë e artistit — nga kolazhet Polaroid që e bënë të famshëm në fillim të karrierës, te skicat në iPad të viteve të fundit — si dhe përfshin përfaqësime të animuara të skenografive të tij për teatrin. Veprën imersive do ta shoqërojnë edhe vepra të tjera të Hockney-t, mes tyre «The Four Seasons», «Woldgate Woods» — video-pjesa me 36 monitorë të ndërlidhur që muzeu e bleu në vitin 2021 — si dhe punime në letër.

Ky është prezantimi i parë madhor i artistit në Houston që pas ekspozitës së vitit 2021 «Hockney – Van Gogh: The Joy of Nature», e cila vuri përballë peizazhet e dy mjeshtërve.

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