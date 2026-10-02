Nafta bie mbi 2% të premten pasi BE-ja diskuton lirimin e rezervave me kërkesë të SHBA-së
Çmimet e naftës ranë me më shumë se 2% të premten, ndërsa vendet e Bashkimit Evropian diskutuan propozimin francez për lirimin e rezervave të naftës dhe naftës së papërpunuar, pas presionit amerikan për të ulur çmimet e karburanteve.
Reuters raporton se nafta Brent ra me 2.57 dollarë (2.51%) në 99.74 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI ra 3.8% në 89.34 dollarë. Kontratat evropiane të gasoil-it (benchmarku i naftës) ranë rreth 5%. Të dy kontratat po shkojnë drejt një rënieje javore.
Sipas Reuters, në një thirrje të premten, qeveritë e BE-së diskutuan propozimin francez që vendet evropiane të lirojnë 50 milionë fuçi naftë dhe anëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë 50 milionë fuçi naftë bruto. Një burim i tha Reuters se çdo marrëveshje duhet të përfshijë zotimin e SHBA-së për të shmangur një ndalim të njëanshëm amerikan të eksportit të naftës.
Siç shkruan Reuters, administrata Trump u kishte thënë të enjten Gjermanisë dhe Francës të tërheqin nga rezervat emergjente të naftës ose të përballen me një ndalim të mundshëm amerikan të eksportit të naftës. Presidenti Trump po e shqyrton ndalimin për të ulur çmimet e karburanteve para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, u bëri thirrje partnerëve evropianë të “përshpejtojnë dorëzimin e zotimeve ekzistuese dhe të vënë menjëherë në dispozicion furnizime shtesë”. Presidenti francez Emmanuel Macron synon të mbajë një thirrje me homologët e G7-së për tregjet e naftës bruto dhe produkteve të rafinuara, pasi diskutoi çështjen me Trump-in.
Tensioni vjen nga lufta me Iranin dhe nga pezullimi nga Kina i eksporteve të produkteve të naftës për tetorin. “I gjithë kompleksi energjetik po tregtohet më ulët”, i tha Reuters kreu i strategjisë së mallrave në Saxo Bank, Ole Hansen.
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