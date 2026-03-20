NBA/ Wembanyama heroi i San Antonio-s, shënon kosh në të rënë të sirenës dhe rikthen Spurs-at në “play-off” pas pritjes së gjatë
San Antonio rikthehet në play-off falë një paraqitjeje madhështore të Victor Wembanyama. Sulmuesi francez shënoi koshin e fitores përballë Suns kur nga fundit i takimit kishin mbetur vetëm 1.1 sekonda.
Spurs, të cilët për herë fundit kishin mundur që të luanin në play-off në 2019-ën, arritën që të mposhtnin ekipin e Phoenix me shifrat 101-100. Wembanyama ishte autor i 32 pikëve dhe i 12 topave të fituar në tabelë për ekipin teksan, të cilët arritën objektivin e madh falë fitores së 52-të sezonale në NBA.
