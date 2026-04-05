Në Jerusalem Pashkët ndërpritën nga lufta dhe kufizimet në Varrin e Shenjtë
Në rrugicat zakonisht të zhurmshme të Qytetit të Vjetër të Jerusalemit, heshtja mbretëroi sot në mëngjes për Pashkët, një festë e madhe për të krishterët, e lënë në hije këtë vit nga lufta dhe kufizimet e rrepta të hyrjes në Varrin e Shenjtë.
Pranë bazilikës, e ndërtuar sipas traditës në vendin ku të krishterët përcjellin episodin e kryqëzimit, varrimit dhe ringjalljes së Jezusit, pikat e kontrollit të policisë izraelite filtruan pak besimtarë që lejoheshin të afroheshin.
Të gjitha dyqanet ishin të mbyllura.
Në agim, vetëm disa persona kaluan kalldrëmin ende të lagësht.
“Gëzuar Pashkët”, tha kardinali Pierbattista Pizzaballa, Patriarku i Jerusalemit, në italisht rreth orës 07:30, ndërsa hynte në Kishën e Varrit të Shenjtë, i rrethuar nga një grup i vogël klerikësh.
Jashtë, disa besimtarë po përpiqeshin të hynin në shenjtërore, të mbajtur në distancë.
Siguria ishte e rreptë në rrugët e ngushta të qytetit të lashtë të rrethuar me mure, i shenjtë për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët, i vendosur në Jerusalemin Lindor, pjesa palestineze e pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967 dhe më pas e aneksuar.
“Si mund të më thoni se nuk mund të shkoj në kishë? Është e papranueshme”, tha një katolik nga Tel Avivi, një pjesëmarrës i rregullt i këtij eventi vjetor.
Autoritetet izraelite përmendin imperativat e sigurisë në kontekstin e luftës në Lindjen e Mesme, të shkaktuar në fund të shkurtit nga një ofensivë izraelito-amerikane kundër Iranit.
Për shumë besimtarë, këto masa ia heqin kuptimin festës.
“Është shumë e vështirë për të gjithë ne, sepse është dita jonë e festës… Është vërtet shumë e vështirë të duash të lutesh, të vish këtu dhe të mos gjesh asgjë. Gjithçka është e mbyllur”, ankohet Christina Toderas, 44 vjeçe, e cila erdhi nga Rumania, me lot në sy.
Ashtu si shumë besimtarë të tjerë, ajo do të pranojë të ndjekë meshën në televizion.
“Ne i kuptojmë masat e sigurisë”, pranon Ati Bernard Poggi, i cili po përgatitet të kremtojë Meshën në një kishë pranë vendit të shenjtë.
“Por, po shohim gjithnjë e më shumë se ato nuk po zbatohen në mënyrë uniforme”, vëren ai.
Kardinali Pierbattista Pizzaballa u pengua nga policia izraelite të hynte në Kishën e Varrit të Shenjtë për Meshën e së Dielës së Palmave të dielën e kaluar, duke shkaktuar zemërim jashtë vendit, përpara se kryeministri Benjamin Netanyahu të urdhëronte hyrjen e tij.
Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, mbeturinat nga raketat dhe interceptorët iranianë kanë rënë në Qytetin e Vjetër, veçanërisht pranë Kishës së Varrit të Shenjtë, Xhamisë Al-Aksa dhe në Lagjen Hebraike.
Për të krishterët ortodoksë, shumica midis të krishterëve palestinezë, Pashkët do të festohen më 12 prill./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.