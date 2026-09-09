Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA
Presidenti amerikan, Donald Trump parashikoi të mërkurën se lufta me Iranin do të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA në nëntor, sepse Teherani po përpiqej të ndikonte në votim, por nuk do të ishte në gjendje të rezistonte më shumë përballë presionit ekonomik të SHBA-së.
“Mendoj se lufta do të përfundojë menjëherë pas zgjedhjeve sepse ata nuk mund të rezistojnë më gjatë. Ata janë të dëshpëruar për të provuar dhe për të ndikuar në zgjedhje”, u tha ai gazetarëve përpara se të nisej për në Konventën Kombëtare Republikane në Dallas.
Lufta e Trump me Iranin ka hyrë së fundmi në muajin e saj të shtatë, pa një fund të menjëhershëm që duket. Të mërkurën, Irani tha se sulmoi 10 anije pranë Ngushticës së Hormuzit, pasi SHBA-të fundosën pesë tankerë iraniane nafte.
Luftimet e ripërtërira bënë që çmimi i naftës të rritej, me çmimin e naftës së papërpunuar Brent që tejkaloi 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga korriku.
Vlerësimet e miratimit të Trump kohët e fundit ranë në një nivel rekord të ulët për shkak të zhgënjimit të votuesve për luftën në Iran dhe thellimin e krizës së kostos së jetesës. Zgjedhjet e mesit të mandatit, që do të mbahen më 3 nëntor të këtij viti, janë zakonisht një referendum mbi banorin e Shtëpisë së Bardhë.
Çmimet e naftës do të uleshin gjithashtu menjëherë pas zgjedhjeve, tha Trump të mërkurën, sapo të mbaronte lufta, ndërsa pranoi se bisedimet diplomatike janë ende një mundësi, por jo të preferuara.
“Po, një negociatë mund të ndodhë, por nuk është diçka që po e shqyrtojmë”, tha Trump.
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