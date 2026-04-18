Ngushtica e Hormuzit mbyllet sërish: Irani akuzon SHBA për “pirateri”
Teherani ndryshon qëndrim brenda pak orësh ndërsa Uashingtoni mban bllokadën detare; armëpushimi në Liban hyn në ditën e parë
Irani ka njoftuar se Ngushtica strategjike e Hormuzit është rikthyer në një situatë të tensionuar, duke deklaruar se kontrolli i saj “eshte kthyer në gjendjen e mëparshme” për shkak të bllokadës së vazhdueshme detare nga Shtetet e Bashkuara. Trupat e Gardës Revolucionare Islamike thanë se veprimet amerikane përbëjnë “pirateri”, duke rritur ndjeshëm tensionet në një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Deklarata vjen vetëm pak orë pasi Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, kishte njoftuar se ngushtica ishte “plotësisht e hapur” për anijet tregtare, në përputhje me armëpushimin 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit. Sipas tij, kalimi duhej të bëhej përmes një rruge të koordinuar të përcaktuar nga autoritetet iraniane. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë një përkeqësim të shpejtë të situatës.
Nga ana tjetër, Presidenti amerikan Donald Trump ka konfirmuar se bllokada detare ndaj porteve iraniane do të vazhdojë “në fuqi të plotë” derisa të arrihet një marrëveshje e plotë me Teheranin. Ai gjithashtu deklaroi se Izraeli është “i ndaluar” të vazhdojë sulmet në Liban gjatë periudhës së armëpushimit, ndërsa mijëra civilë janë kthyer në shtëpitë e tyre pas javësh përleshjesh.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë, ku kalon rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë. Çdo ndërprerje në këtë korridor detar ka ndikim të menjëhershëm në tregjet ndërkombëtare dhe rrit shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në rajon.
