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05 Sep 2026
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Ben Simmons firmos me Kings pas interesit të Knicks, Warriors dhe Timberwolves Një Kupë Komunitare për të Nderuar Trashëgiminë e Jessi Pierce ​Dhjetë vjet nga shenjtërimi i Nënë Terezës, koncert solemn në Katedralen e Prishtinës The Usos reagojnë ndaj Andrade pas komenteve për mundësitë në WWE Caitlin Clark: Kimia me Paige Bueckers dhe bashkëpunimi i tyre në Kupën e Botës së FIBA-së
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NHL

Një Kupë Komunitare për të Nderuar Trashëgiminë e Jessi Pierce

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Një turne sportiv në nder të gazetares Jessi Pierce do të mbahet më 11–13 dhjetor në St. Paul, Minnesota. Jessi Pierce Community Cup synon të përkujtojë punën dhe ndikimin e saj në komunitetin e hokejit në Minnesota duke sjellë lojtarë dhe tifozë së bashku për një fundjavë aktivitetesh.

Siç raporton nhl, Pierce mbuloi Minnesota Wild dhe garat e ligës për dhjetë sezone si gazetare, ndërsa më 21 mars u nda nga jeta në një zjarr në shtëpi, në moshën 37 vjeç, së bashku me tre fëmijët dhe qenin e familjes. Ajo ishte e njohur si një zë i përkushtuar i sportit: bashkëprezantonin podcastin “Bardown Beauties” dhe shkrimet e saj u botuan në publikime të ndryshme, përfshirë USA Hockey, Minnesota Hockey Journal, Massachusetts Hockey, The Athletic dhe blogun B1G Ice Hockey.

Turneu do të përfshijë tetë skuadra që do të garojnë në TRIA Rink, ndërsa të ardhurat nga aktiviteti do t’i shkojnë Programit të Bursave Jessi Pierce Legacy me Minnesota Hockey. Organizatorët nënvizojnë se fondet synojnë të mbështetin talente të reja dhe të ruajnë kujtimin e kontributeve të Pierce për sportin dhe komunitetin.

Njoftimi për krijimin e kupës dhe për programin e bursave u bë publik nga nhl.

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