Ukko-Pekka Luukkonen i përqendruar për të ndihmuar Buffalo Sabres të bëhen pretendentë për Kupën Stanley
Ukko-Pekka Luukkonen thotë se është i përqendruar plotësisht te sezoni i ri dhe te sfidat që e presin me Buffalo Sabres, me synimin që të përparojnë si pretendentë për Kupën Stanley. Portieri 27-vjeçar kërkoi pak kohë gjatë verës për të marrë perspektivën e duhur pas humbjes 3-2 në vazhdime kundër Montreal Canadiens në Ndeshjen 7 të raundit të dytë, që i dha fund shpresave të skuadrës për Kupën Stanley.
Siç raporton nhl, Sabres kaluan nga një nisje e vështirë 11-14-4 deri në përfundimin e sezonit si të parët në Divizionin Atlantik me 109 pikë (50-23-9), duke siguruar pjesëmarrjen në playoff për herë të parë që nga viti 2011. Zëvendësimi i drejtorit të përgjithshëm Kevyn Adams me Jarmo Kekalainen më 15 dhjetor shërbeu si sinjal për ndryshim; pas 16 dhjetorit skuadra pësoi një transformim dhe ishte 39-9-5, ndërsa shënoi mesatarisht 3.74 gola për ndeshje dhe lejonte 2.62 gola për ndeshje. Luukkonen personalisht shënoi 22-9-3 në sezonin e rregullt, me mesatare të golave të lejuar 2.52, përqindje pritjeje .910 dhe një ndeshje pa gol në 35 paraqitje (34 titullarë).
Në playoff ai përjetoi mësime të reja: nisi dy ndeshjet e para ndaj Boston Bruins, më pas Alex Lyon mori shtatë startet radhazi dhe Luukkonen rifitoi mundësi në Ndeshjen 4 kundër Montrealit. Ai përfundoi me bilancon 3-3, mesatare 3.18 gola të lejuar dhe përqindje pritjeje .876 në gjashtë paraqitje (pesë si titullar), dhe nxori si përfundim se në playoff nuk ka hapësirë për gabime — diferencat shumëfishohen dhe lojërat shpesh bëhen si një shah ku pritet gabimi i kundërshtarit. Luukkonen përshkroi edhe golin vendimtar të Alex Newhook në vazhdime të Ndeshjes 7, duke përmendur një pengesë në qarkullim të Rasmus Dahlin që mund ta ketë ndryshuar trajektoren e pucksit dhe e bëri të vështirë reagimin e portierit.
Gjatë verës ai stërviti përsëri në Helsinki me trajnerin e portierëve Hannu Nykvist, duke u fokusuar në ngadalësimin e lëvizjeve dhe në detajet e vogla. Luukkonen e sheh sezonin e kaluar si një hap përpara, por thekson nevojën për konsistencë dhe për të fituar më shumë ndeshje kur kërkohet. Ai pranon se roli i tij varet edhe nga vendimet e skuadrës për formacionin e portierëve dhe nuk ka marrë informacione të sigurta rreth spekulimeve të tregut; për kërkesën e Connor Hellebuyck për t’u tregtuar, Luukkonen tha se e kishte dëgjuar përmes babait, por nuk kishte marrë konfirmime nga agjenti i tij.
Skuadra pati edhe ndryshime në përbërje gjatë merkatos: larguan Bowen Byram (të shkëmbyer me Chicago), Alex Tuch (nënshkrim dhe shkëmbim me Washington) dhe Jordan Greenway (përfshihet në shkëmbimin me Chicago), ndërsa u shtuan mbrojtësit Olen Zellweger (nga Anaheim) dhe Louis Crevier (pjesë e kthimit në shkëmbimin për Byram). Luukkonen thekson se përvojat e fituara duke vendosur fund një thatësire afatgjatë playoff dhe duke u afruar një gol larg finales së Konferencës Lindore janë themel për të ndërtuar më tej, duke nisur me një start më të mirë sezoni dhe një stil loje të qëndrueshëm — Sipas nhl.
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