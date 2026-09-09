“Mund të ketë qenë i alkoolizuar”, Karamuço jep detaje nga vrasja në Shkodër: Autori shkoi në 5 të mengjesit tek shtëpia e…
Eksperti i sigurisë Ervin Karamuço këtë të martë i ftuar në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka zbuluar detaje të reja nga vrasja në qytetin e Shkodrës ku humbi jetën i riu Ylber Luli dhe u plagos babai i tij. Ai theksoi se edhe autori i ngjarjes ka mbetur i plagosur.
Lidhur me rrjedhën e ngjarjes, Karamuço u shpreh se ngjarja ka ndodhur pas një debati në një lokal teksa më pas autori ka pritur për disa orë viktimën derisa i ka shkuar në banesë. Kjo më pas ka sjellë një konflikt dhe përplasje tjetër e cila përfundoi me një viktimë.
“Mund të ketë pasur ndonjë histori të mëparshme, qoftë ndonjë konflikt, ndonjë fërkim, ndonjë gjë. Dhe pastaj në lokal, se aty ka filluar e gjithë debati, fillimisht debat me tone të larta dhe pastaj përplasje fizike. Dhe pastaj personi, një nga personat është larguar, ka vajtur në shtëpi.
Ky tjetri me një shokun e tij ka ndenjur gati tre orë në makinë duke pritur se mos vinte prapë në lokal. Ai nuk ka dalë më nga banesa. Ai shoku i vet ka ikur, pra po ja tregoj një narrativë se kështu na ndodh në shumë raste. Në dhjetëra e në dhjetëra raste. Po ne tregojmë vetëm këto që janë me humbje jete, po nuk tregojmë ato që janë me plagosje të rënda dhe të lehta.
Dhe pastaj në ora 5:00 ky nuk duron më, mbase mund të ketë qenë edhe në efektet e alkoolit ose të preparateve dhe lëndëve të tjera, nuk e dimë këtë ta themi. I shkon në banesë, troket edhe i armatosur siç ishte. Del fillimisht ai djali që kishte pasur konfliktin e mëparshëm, përplasen fizikisht, del babai me thikë, e godasin. Ka një plagosje dhe vetë autori, nxjerr pistoletën, vret djalin dhe plagos babanë”, tha ai ndër të tjera.
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