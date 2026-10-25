Një profil statistikor i votuesve opozitarë dhe mosvotuesve në Tiranën urbane
Nga Eduard Zaloshnja
Në një sondazh që drejtova në fund të shtatorit në terrenin e Tiranës urbane (për një fondacion gjerman), 808 të anketuarit ishin banorë të rritur krejt të rastësishëm të 11 ish-minibashkive origjinale të Tiranës, të intervistuar ballëpërballë në kushtet e një anonimati të plotë.
Nga përgjigjet e të anketuarve, mund të ndërtohet një profil interesant i atyre që votuan vjet për partitë opozitare (të drejtuara nga Berisha, Meta, Mediu, Shehaj, Lapaj, Qori, Basha etj.), si edhe i atyre që nuk votuan fare.
Në pyetjet që lidheshin me politika historikisht të majta europianoperëndimore për arsimin, shëndetësinë, tatimet, ndihmën sociale dhe ndërhyrjen e shtetit në ekonominë e vendit, shumica dërrmuese ishin pro tyre. Konkretisht:
- Plot 78.7% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane ishin pro shëndetësisë falas pa përjashtim.
- Plot 82.1% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane ishin pro arsimit falas pa përjashtim.
- Plot 94.7% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane ishin pro përkrahjes së shtreasve të vrefra nga shteti.
- Pothuaj 75% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane ishin pro taksës progresive mbi të ardhurat.
- Plot 85.7% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane ishin pro ndërhyrjes së shtetit në çmimet e konsumit të gjerë.
Siç pritej, 92% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane nuk kishin opinion pozitiv për punën e qeverisë. Por vetëm 50.4% e tyre nuk pranuan të përmendnin ndonjë sukses të qeverisë në këtë apo atë fushë të caktuar.
Vetëm 1 ndër 20 votues opozitarë dhe mosvotues të Tiranës urbane kishin marrë pjesë rrallë ose shpesh në protestat e përnatshme në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Nëse do të ishin zhvilluar zgjedhje parlamentare në shtator, plot 44.1% e votuesve opozitarë dhe mosvotueve të Tiranës urbane nuk do të kishin votuar fare.
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