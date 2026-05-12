Një stuhi e fortë godet Zagrebin, era shkul pemët dhe çatitë e shtëpive (VIDEO)
Stuhia e fortë që goditi sot Zagrebin, qarqet Krapina-Zagorje dhe Sisak-Moslavina shkaktoi probleme të shumta dhe qindra ndërhyrje nga shërbimet emergjente, ndërsa një person u plagos lehtë.
Qendra e Qarkut të Zagrebit mori rreth 250 thirrje nga qytetarët për shkak të efekteve të erës dhe shiut të fortë, njoftoi drejtoria e mbrojtjes civile.
Qytetarët raportuan pemë të rrëzuara në rrugë dhe linja elektrike, çati të dëmtuara të shtëpive dhe ndërtesave tregtare, si dhe zjarre në papafingo të shtëpive private. U regjistrua gjithashtu një rast i rënies së një peme mbi një automjet në lëvizje.
Trafiku i qytetit u ndërpre për një farë kohe për shkak të stuhisë. Mediat raportuan se era e stuhishme rrëzoi çatinë e ndërtesës së Plivës, e cila u përplas mbi linjën hekurudhore. Numri më i madh i raportimeve erdhi nga qendra e Zagrebit, veçanërisht nga zona e Tuškanac, ku një person u plagos lehtë pasi një degë ra.
