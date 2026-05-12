Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 12 May 2026
S&P 500 7,342 ▼0.96%
DOW 49,409 ▼0.59%
NASDAQ 25,842 ▼1.64%
NAFTA 101.85 ▲3.85%
ARI 4,672 ▼1.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
₿ CRYPTO
BTC $80,282 ▼ -0.97% ETH $2,261 ▼ -2.76% XRP $1.4220 ▼ -3.85% SOL $93.7500 ▼ -2.02%
S&P 500 7,342 ▼0.96 % DOW 49,409 ▼0.59 % NASDAQ 25,842 ▼1.64 % NAFTA 101.85 ▲3.85 % ARI 4,672 ▼1.21 % S&P 500 7,342 ▼0.96 % DOW 49,409 ▼0.59 % NASDAQ 25,842 ▼1.64 % NAFTA 101.85 ▲3.85 % ARI 4,672 ▼1.21 %
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105 EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
12 May 2026
Breaking
Bashkia e Tiranës shtyn afatet për aplikimet për kredi të buta Sërish vonohet fillimi i punimeve në autostradën Shkup–Bllacë, projekti në fazë vlerësimi Lekaj tërhiqet nga lista zgjedhore e AAK-së për 7 qershorin Dosja “Ura”, SPAK dërgon për gjykim 24 persona të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge Një stuhi e fortë godet Zagrebin, era shkul pemët dhe çatitë e shtëpive (VIDEO)
Menu
Europa

Një stuhi e fortë godet Zagrebin, era shkul pemët dhe çatitë e shtëpive (VIDEO)

· 1 min lexim

Stuhia e fortë që goditi sot Zagrebin, qarqet Krapina-Zagorje dhe Sisak-Moslavina shkaktoi probleme të shumta dhe qindra ndërhyrje nga shërbimet emergjente, ndërsa një person u plagos lehtë.

Qendra e Qarkut të Zagrebit mori rreth 250 thirrje nga qytetarët për shkak të efekteve të erës dhe shiut të fortë, njoftoi drejtoria e mbrojtjes civile.

Qytetarët raportuan pemë të rrëzuara në rrugë dhe linja elektrike, çati të dëmtuara të shtëpive dhe ndërtesave tregtare, si dhe zjarre në papafingo të shtëpive private. U regjistrua gjithashtu një rast i rënies së një peme mbi një automjet në lëvizje.

Trafiku i qytetit u ndërpre për një farë kohe për shkak të stuhisë. Mediat raportuan se era e stuhishme rrëzoi çatinë e ndërtesës së Plivës, e cila u përplas mbi linjën hekurudhore. Numri më i madh i raportimeve erdhi nga qendra e Zagrebit, veçanërisht nga zona e Tuškanac, ku një person u plagos lehtë pasi një degë ra.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu