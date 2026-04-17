EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152
17 Apr 2026
Një Claude Monet shitet për 12 milionë dollarë Një tanker me naftë anashkalon Ngushticën e Hormuzit përmes Detit të Kuq Lirohen nga detyra pesë ambasadorë të Shqipërisë, Dautllari merr detyrën e ambasadorit në BE Capello vë gishtin në plagë: Krizë e thellë, paratë s’kanë të bëjnë! Italia ka 2 probleme të mëdha Abissnet Superiore në RTSH/ Porta e Tiranës i sjell fat Dinamos, derbi delikat në “Air Albania”
Një tanker me naftë anashkalon Ngushticën e Hormuzit përmes Detit të Kuq

· 2 min lexim

Një tanker nafte nga Koreja e Jugut ka kaluar përmes Detit të Kuq, në një zhvillim të parë që nga bllokimi i Ngushtica e Hormuzit në kuadër të luftës në Lindjen e Mesme, njoftoi sot Seuli.

Koreja e Jugut, e cila varet në masë të madhe nga importet e hidrokarbureve, po përpiqet të sigurojë furnizimet e saj që kur sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit çuan në mbylljen nga Teherani të aksesit në Ngushticën e Hormuzit.

Që nga e hëna, kjo zonë i është nënshtruar gjithashtu një bllokade amerikane ndaj anijeve që vijnë ose shkojnë drejt porteve iraniane.

Seuli kishte njoftuar më herët këtë muaj dërgimin e pesë anijeve me flamur koreanojugor drejt portit Yanbu në Arabia Saudite, për të krijuar itinerare alternative.

Ministria koreanojugore e Çështjeve Detare bëri të ditur sot “rastin e parë të transportit të naftës bruto drejt vendit përmes Detit të Kuq”, një devijim nga rruga tradicionale, pas bllokimit të Ngushticës së Hormuzit.

Presidenti Lee Jae Myung e cilësoi këtë si një “rezultat të çmuar” dhe falënderoi marinarët për përpjekjet e tyre, në një postim në rrjetin X.

Ndërkohë, shefi i kabinetit  të presidenitt, Kang Hoon-sik, deklaroi se Koreja e Jugut ka siguruar furnizim deri në fund të vitit prej 273 milionë fuçish naftë bruto përmes rrugëve që shmangin ngushticën e bllokuar.

Sipas tij, kjo sasi përfaqëson më shumë se tre muaj të nevojave të vendit për naftë, bazuar në të dhënat e vitit të kaluar.

Kang shtoi se së fundmi është kthyer nga një turne në Kazakistan, Oman, Arabinë Saudite dhe Katar, me qëllim gjetjen e burimeve alternative të furnizimit me energji./  /Ad.Ab./ a.jor.

