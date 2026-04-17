Një tanker me naftë anashkalon Ngushticën e Hormuzit përmes Detit të Kuq
Një tanker nafte nga Koreja e Jugut ka kaluar përmes Detit të Kuq, në një zhvillim të parë që nga bllokimi i Ngushtica e Hormuzit në kuadër të luftës në Lindjen e Mesme, njoftoi sot Seuli.
Koreja e Jugut, e cila varet në masë të madhe nga importet e hidrokarbureve, po përpiqet të sigurojë furnizimet e saj që kur sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit çuan në mbylljen nga Teherani të aksesit në Ngushticën e Hormuzit.
Që nga e hëna, kjo zonë i është nënshtruar gjithashtu një bllokade amerikane ndaj anijeve që vijnë ose shkojnë drejt porteve iraniane.
Seuli kishte njoftuar më herët këtë muaj dërgimin e pesë anijeve me flamur koreanojugor drejt portit Yanbu në Arabia Saudite, për të krijuar itinerare alternative.
Ministria koreanojugore e Çështjeve Detare bëri të ditur sot “rastin e parë të transportit të naftës bruto drejt vendit përmes Detit të Kuq”, një devijim nga rruga tradicionale, pas bllokimit të Ngushticës së Hormuzit.
Presidenti Lee Jae Myung e cilësoi këtë si një “rezultat të çmuar” dhe falënderoi marinarët për përpjekjet e tyre, në një postim në rrjetin X.
Ndërkohë, shefi i kabinetit të presidenitt, Kang Hoon-sik, deklaroi se Koreja e Jugut ka siguruar furnizim deri në fund të vitit prej 273 milionë fuçish naftë bruto përmes rrugëve që shmangin ngushticën e bllokuar.
Sipas tij, kjo sasi përfaqëson më shumë se tre muaj të nevojave të vendit për naftë, bazuar në të dhënat e vitit të kaluar.
Kang shtoi se së fundmi është kthyer nga një turne në Kazakistan, Oman, Arabinë Saudite dhe Katar, me qëllim gjetjen e burimeve alternative të furnizimit me energji./ /Ad.Ab./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.