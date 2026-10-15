«Nuisance Bear» merr datat e kinemasë: dokumentari fitues në Sundance hapet më 6 nëntor në Los Anxhelos
MUBI shpalli planin e shfaqjeve dhe trailer-in e ri për dokumentarin e Jack Weisman dhe Gabriela Osio Vanden për arinjtë polarë të Gjirit të Hudsonit; pas Los Anxhelosit, filmi arrin më 4 dhjetor në Nju Jork, Kanada dhe Britani.
MUBI ka shpallur datat e shfaqjes në kinema të dokumentarit «Nuisance Bear», fitues i Çmimit të Madh të Jurisë për dokumentarin amerikan në Festivalin e Sundance-it 2026. Siç njofton Planet of Films, duke iu referuar shpalljes së shpërndarësit, filmi hapet më 6 nëntor në Los Anxhelos, ndërsa më 4 dhjetor arrin në Nju Jork, në Kanada dhe në Britaninë e Madhe. Shpallja u shoqërua me një trailer të ri, të cilin Deadline e paraqiti në mënyrë ekskluzive.
Dokumentari, i xhiruar dhe i drejtuar nga Jack Weisman dhe Gabriela Osio Vanden, ndjek arinjtë polarë që prej mijëra vjetësh migrojnë përgjatë brigjeve të Gjirit të Hudsonit në Kanadanë veriore. Ritmi i tyre i lashtë përplaset sot me një botë turistësh, mbikëqyrjeje dhe kontrolli, ndërsa ndryshimet klimatike vonojnë ngrirjen e gjirit dhe i shtyjnë arinjtë gjithnjë e më pranë vendbanimeve njerëzore.
Xhirimet janë bërë në Churchill të Manitobës, që e quan veten kryeqyteti botëror i arinjve polarë. Regjisorët thonë se kanë dashur ta afrojnë publikun me këndvështrimin e vetë ariut dhe të tregojnë forcat njerëzore që formësojnë udhëtimin e tij, duke e paraqitur kafshën jo si spektakël, por si pjesëmarrëse aktive në një mjedis që po ndryshon me shpejtësi. Filmi është zgjerim i metrazhit të shkurtër me të njëjtin titull të vitit 2021.
Pas premierës në Sundance, dokumentari ka marrë edhe Çmimin e Filmit Werner Herzog 2026 dhe pesë nominime për Critics Choice Documentary Awards, mes tyre për dokumentarin e parë më të mirë, për dokumentarin më të mirë shkencor/natyror dhe për kinematografinë më të mirë. Montazhi është i Andres Landau-t, ndërsa muzika është kompozuar nga Cristóbal Tapia de Veer.
Me planin e shfaqjeve tashmë të caktuar në Amerikën e Veriut dhe në Britani, «Nuisance Bear» del nga qarku i festivaleve dhe arrin te publiku i kinemave këtë dimër, me një pyetje që e përshkon gjithë filmin: kur një grabitqar i nderuar etiketohet si «bezdisës», kush i përket në të vërtetë këtij peizazhi të përbashkët?
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