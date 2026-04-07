07 Apr 2026
OKB drejt votimit për rezolutën për Ngushticën e Hormuzit mes tensioneve dhe pasigurive diplomatike

Këshilli i Sigurimit i Kombeve tç Bashkuara pritet të votojë për një rezolutë lidhur me Ngushticën e Hormuzit, e cila është zbutur ndjeshëm krahasuar me draftin fillestar të vendeve të Gjirit.

Teksti aktual nuk përfshin më autorizimin për përdorimin e forcës, por u bën thirrje shteteve të koordinojnë veprime mbrojtëse për të garantuar sigurinë e lundrimit dhe i kërkon Iran të ndalojë menjëherë pengimin e kalimit të anijeve tregtare.

Votimi zhvillohet në një moment tensionesh të larta ndërkombëtare, vetëm disa orë përpara afatit të vendosur nga Donald Trump për një marrëveshje me Iranin.

Ndërkohë, kundërshtimet nga anëtarët me të drejtë vetoje si Franca, Rusia dhe Kina kanë çuar në dobësimin e gjuhës së rezolutës dhe shtyrjen e votimit disa herë.

Drafti i fundit synon të sigurojë një dënim diplomatik ndaj veprimeve të Iranit pa përshkallëzuar konfliktin ushtarak. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Russia dhe China do të përdorin veton, duke lënë të pasigurt rezultatin përfundimtar të votimit./  /Ad.Ab./ a.jor.

