Olise te Real Madridi? Drejtori ekzekutiv i Bayern: Nuk mund të premtoj se ai do të qëndrojë
Michael Olise te Real Madridi është një temë e nxehtë që do të vazhdojë edhe në afatin e ardhshëm të transferimeve. Të paktën, kjo është ajo që duket se thotë drejtori ekzekutiv i Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen: “Është e vështirë të bësh premtime në futboll. A do të jemi në gjendje ta mbajmë Olisen? Do ta shohim verën e ardhshme”.
Gjatë afatit të fundit të transferimeve, Real Madridi u përpoq të gjente një mënyrë për të sjellë yllin francez në Madrid, por dëshira e tyre për të nënshkruar hasi në një pengesë: “Olise nuk do të lëvizë, as për 200 milionë euro”, deklaroi klubi gjerman.
Megjithatë, joshja e Los Blancos mund të jetë e papërmbajtshme për një lojtar, prandaj nuk është e pamundur që vetë Olise të kërkojë një transferim në Madrid.
Megjithatë, është ende herët për diskutime të tilla: ish-lojtari i Crystal Palace nuk do të largohet nga Bayern deri në verën e vitit 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.