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Sporti

Olise te Real Madridi? Drejtori ekzekutiv i Bayern: Nuk mund të premtoj se ai do të qëndrojë

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Michael Olise te Real Madridi është një temë e nxehtë që do të vazhdojë edhe në afatin e ardhshëm të transferimeve. Të paktën, kjo është ajo që duket se thotë drejtori ekzekutiv i Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen: “Është e vështirë të bësh premtime në futboll. A do të jemi në gjendje ta mbajmë Olisen? Do ta shohim verën e ardhshme”.

Gjatë afatit të fundit të transferimeve, Real Madridi u përpoq të gjente një mënyrë për të sjellë yllin francez në Madrid, por dëshira e tyre për të nënshkruar hasi në një pengesë: “Olise nuk do të lëvizë, as për 200 milionë euro”, deklaroi klubi gjerman.

Megjithatë, joshja e Los Blancos mund të jetë e papërmbajtshme për një lojtar, prandaj nuk është e pamundur që vetë Olise të kërkojë një transferim në Madrid.

Megjithatë, është ende herët për diskutime të tilla: ish-lojtari i Crystal Palace nuk do të largohet nga Bayern deri në verën e vitit 2027.

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