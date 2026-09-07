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Sporti

Roberto Carlos vlerëson Dimarcon: E shoh veten tek ai, më kujton stilin tim të lojës

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Ai nuk do të luajë kundër Real Madridit dhe kjo është një humbje e madhe për Interin, Federico Dimarco është bërë një figurë kyçe për zikaltërit. Italiani e ka vendosur veten në nivel ndërkombëtar si një nga mbrojtësit më të mirë të krahut, duke marrë lëvdata nga një mjeshtër dhe pikë referimi në këtë pozicion, Roberto Carlos.

Ish-lojtari i Interit dhe Real Madridit foli për Dimarcon: “Ai është një mbrojtës i majtë fantastik. Mund ta përgëzoj për vitin e tij të pabesueshëm vitin e kaluar. Ai përfaqëson atë që është një mbrojtës i krahut modern. Jam shumë i lumtur të flas për të sepse ai më kujton vërtet stilin tim të lojës, shpejtësinë time dhe është një lojtar super inteligjent. I uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që të rikuperohet”.

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