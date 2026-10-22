Olympiacos bën tri fitore radhazi në Europa League, González vendos ndaj Spartës së Pragës
Sulmuesi meksikan, i futur në lojë në pjesën e dytë, shënoi me kokë në minutën e 78-të golin e vetëm të ndeshjes në "Karaiskakis", duke i dhënë Olympiacos-it fitoren 1-0 ndaj Spartës së Pragës dhe suksesin e tretë radhazi në fazën e ligës së Europa League.
Olympiacos-i vazhdon marshimin e përsosur në fazën e ligës së Europa League. Të enjten në mbrëmje, në stadiumin “Georgios Karaiskakis” të Pireut, “të kuqtë” mposhtën 1-0 Spartën e Pragës në ndeshjen e raundit të tretë, duke regjistruar fitoren e tretë radhazi në kompeticion, pas sukseseve ndaj Jagiellonia-s dhe Marseille-s.
Pjesa e parë u mbyll pa gola, megjithëse vendasit e trajnerit Imanol Alguacil dominuan në zotërimin e topit dhe në raste. Sipas të dhënave të ndeshjes, Olympiacos-i e mbylli takimin me 61% zotërim topi, 23 goditje ndaj 11 të çekëve dhe 14 goditje nga këndi ndaj vetëm 2 të miqve, ndërsa Sparta nuk regjistroi asnjë goditje në portë.
Zhbllokimi erdhi nga stoli. Armando González, i futur në lojë në minutën e 62-të në vend të Roman Yaremchuk-ut, shënoi me kokë në minutën e 78-të golin e vetëm të ndeshjes, pas asistit të Marcus Holmgren Pedersen-it, edhe ai i futur në lojë në pjesën e dytë, në minutën e 74-të.
Sparta e Pragës, që vinte në Pire me katër pikë nga dy raundet e para (një fitore dhe një barazim), u përpoq të reagonte në minutat e fundit, por mbrojtja e vendasve e ruajti portën e paprekur deri në fishkëllimën e fundit të arbitrit norvegjez Espen Eskås. Me këtë fitore, Olympiacos-i bën një hap tjetër të rëndësishëm drejt fazës me eliminim direkt të Europa League.
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