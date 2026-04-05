S&P 500 6,583 ▲0.11%
DOW 46,505 ▼0.13%
NASDAQ 21,879 ▲0.18%
NAFTA 113.51 ▲1.77%
ARI 4,664 ▼0.34%
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
S&P 500 6,583 ▲0.11 % DOW 46,505 ▼0.13 % NASDAQ 21,879 ▲0.18 % NAFTA 113.51 ▲1.77 % ARI 4,664 ▼0.34 %
05 Apr 2026
Arrestime në Britani gjatë protestës pranë bazës ajrore të përdorur nga SHBA "Skema në bujqësi, antikombëtare. Fermerët, kthim te parmenda" Fermerët do blejnë naftë me çmim tregu, e dini sa do rriten çmimet? Prishtina merr një pikë në Skenderaj Drita ruan vendin e parë pas fitores ndaj Malishevës
OPEC+ takohet në mes të luftës për çështjen e naftës

· 1 min lexim

Rusia, Arabia Saudite dhe gjashtë anëtarë të tjerë të OPEC+ kanë planifikuar të diskutojnë sot kuotat e tyre të prodhimit të naftës për majin, pasi lufta e shkaktuar nga ofensiva izraelito-amerikane kundër Iranit destabilizon Lindjen e Mesme dhe tregun e naftës bruto.

Këta tetë anëtarë të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe aleatët e tyre (OPEC+) duhet të vendosin nëse do të rrisin prodhimin e tyre përballë rritjes së çmimeve.

Përveç Rusisë (një aleate e OPEC) dhe Arabisë Saudite (një anëtare e OPEC), disa shtete të Gjirit të prekura nga sulmet ajrore hakmarrëse iraniane po marrin pjesë në këtë takim, data e të cilit ishte tashmë e njohur.

Më 1 mars, ky grup rriti kuotat e prodhimit të naftës me 206 000 fuçi në ditë për prillin.

Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, Irani praktikisht ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, e cila është thelbësore. Para konfliktit, rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë kalonte nëpër këtë ngushticë./ a.jor.

Lexo Gjithashtu