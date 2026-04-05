OPEC+ takohet në mes të luftës për çështjen e naftës
Rusia, Arabia Saudite dhe gjashtë anëtarë të tjerë të OPEC+ kanë planifikuar të diskutojnë sot kuotat e tyre të prodhimit të naftës për majin, pasi lufta e shkaktuar nga ofensiva izraelito-amerikane kundër Iranit destabilizon Lindjen e Mesme dhe tregun e naftës bruto.
Këta tetë anëtarë të Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe aleatët e tyre (OPEC+) duhet të vendosin nëse do të rrisin prodhimin e tyre përballë rritjes së çmimeve.
Përveç Rusisë (një aleate e OPEC) dhe Arabisë Saudite (një anëtare e OPEC), disa shtete të Gjirit të prekura nga sulmet ajrore hakmarrëse iraniane po marrin pjesë në këtë takim, data e të cilit ishte tashmë e njohur.
Më 1 mars, ky grup rriti kuotat e prodhimit të naftës me 206 000 fuçi në ditë për prillin.
Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, Irani praktikisht ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit, e cila është thelbësore. Para konfliktit, rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë kalonte nëpër këtë ngushticë./ a.jor.
