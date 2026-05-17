Opozita bashkoi votat për rezolutën mbi anëtarësimin në BE, Rama: Bashkimi është i mirëseardhur
Kryeministri Edi Rama, në episodin e radhës të podcastit “Flasim” ka folur edhe në lidhje me seancën e fundit në Kuvend, ku pozita votoi pro rezolutës që lidhej me anëtarësimin në Bashkimin Europian.
“Më vjen mirë që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte më shumë ur bëhet fjalë për anëtarësimin në BE, por edhe një herë ka vlerën e vet. E kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm dhe bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston, që së shpejti do të vijë edhe lajmi i mirë në kalimin në hapin tjetër të procesit e do të nisë puna e mbylljes së kapitujve. Bashkimi është i mirëseardhur”, tha ai.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.