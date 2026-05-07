07 May 2026
07 May 2026
Kosova

OSBE kërkon profesionalizëm dhe pavarësi politike për organet drejtuese të RTK-së dhe KPM-së

· 2 min lexim

Misioni i OSBE-së ka reaguar pas emërimit të kryesuesve të rinj të bordeve të Radio Televizionit tw Kosovws dhe Komisionit pwr Media.

Në një njoftim publik, Misioni i OSBE-së në Kosovë ka theksuar rëndësinë e ushtrimit të mandateve me profesionalizëm dhe integritet.

“Inkurajojmë udhëheqësinë e re që t’i përmbushë mandatet e tyre me profesionalizëm dhe integritet. Respektimi i plotë i parimeve të pavarësisë, transparencës dhe llogaridhënies, të përcaktuara në kornizat ligjore në fuqi, mbetet jetik”, thuhet në reagim.

Tutje, OSBE ka vlerësuar rëndësinë e mediave publike dhe organeve rregullatore të pavarura për lirinë e medias dhe besimin publik.

“Mediat publike të pavarura dhe të qeverisura në mënyrë efektive, si dhe organet rregullatore, janë thelbësore për lirinë e medias, pluralizmin dhe besimin e publikut”, theksohet në njoftim.

Misioni i OSBE-së po ashtu ka bërë thirrje që vendimmarrja të bazohet në meritë dhe të shmanget ndikimi politik në ushtrimin e detyrave.

“Vendimmarrja e bazuar në meritë dhe shmangia e ndikimit politik në ushtrimin e detyrave të tyre mbeten parësore”, thuhet më tej.

Në fund, OSBE ka ritheksuar mbështetjen për forcimin e pavarësisë së institucioneve mediale në Kosovë.

“Misioni mbetet i përkushtuar për të mbështetur përpjekjet që forcojnë pavarësinë dhe funksionimin e duhur të institucioneve mediale në Kosovë”, përfundon reagimi. /Telegrafi/

