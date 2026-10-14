Ossoff në debatin e Xhorxhias: Kam zero interes të kandidoj për president në 2028, do ta kryej mandatin e plotë në Senat
Senatori demokrat i Xhorxhias, Jon Ossoff, u zotua të martën në mbrëmje, gjatë debatit të dytë brenda javës me rivalin republikan Mike Collins, se nëse rizgjidhet do ta kryejë të plotë mandatin gjashtëvjeçar në Senat dhe se nuk ka asnjë interes të kandidojë për president në vitin 2028.
Sipas USA Today, pyetja e parë e debatit njëorësh, të organizuar nga Atlanta Press Club, iu kushtua pikërisht spekulimeve për një kandidim të mundshëm presidencial të Ossoff-it, emri i të cilit përmendet prej muajsh mes demokratëve të mundshëm për vitin 2028. “Kam zero interes të kandidoj për president. Nuk kandidoj për president. Kandidoj për rizgjedhje në Senat”, tha Ossoff.
Siç njofton USA Today, Ossoff e sulmoi Collins-in për mbështetjen ndaj tarifave të administratës Trump, duke i lidhur ato me rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe të karburanteve për familjet e Xhorxhias, ndërsa Collins pranoi se çmimet e dizelit janë të larta, por tha se furnizimi po vjen dhe mbrojti politikat energjetike të republikanëve.
Debati u ndez edhe rreth dosjeve Epstein, kur Ossoff e akuzoi rivalin se kishte votuar për të mos i publikuar ato, si dhe rreth rregullave zgjedhore: Collins, i mbështetur nga Trump, nuk iu përgjigj drejtpërdrejt pyetjes se kush i fitoi zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, ndërsa mbrojti kërkesën për identifikim me foto të votuesve në të gjithë vendin.
Ossoff, 39 vjeç, është i vetmi senator demokrat që kërkon rizgjedhje në një shtet që Trump e fitoi në vitin 2024, por sondazhet e fundit e tregojnë atë në avantazh deri në 13 pikë ndaj Collins-it, në një nga garat që mund të vendosin kontrollin e Senatit pas zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
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