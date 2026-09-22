Ovechkin mund të mungojë në ndeshjet e parasezonit; Varlamov rikthehet te Islanders
Kapiteni i Washington Capitals, Alex Ovechkin, mund të mos luajë në ndeshjet e mbetura të parasezonit për shkak të një dëmtimi në pjesën e poshtme të trupit. 41-vjeçari nuk stërviti për dy ditë rresht dhe është në statusin ‘‘day to day’’. Ai është stërvitur në kamp me Dylan Strome dhe Ryan Leonard, por trajneri Spencer Carbery tha se do të presë dy seanca stërvitore të tjera para se të japë një vlerësim më të saktë për pjesëmarrjen e tij në ndeshjet e parasezonit. Capitals kanë dy ndeshje parasezoni, ndaj Boston Bruins në shtëpi të premten dhe në Philadelphia të shtunën.
Siç raporton nhl, Semyon Varlamov pritet të bëjë paraqitjen e parë në NHL që nga 29 nëntori 2024, kur Islanders udhëtojnë te New York Rangers të martën mbrëma. Portieri 38-vjeçar ka kaluar një rehabilitim të gjatë pas dy zëvendësimeve të pjesshme të gjurit dhe luajti dy ndeshje për Bridgeport në AHL në fund të sezonit të kaluar. Trajneri Nick DeBoer theksoi se është një rikthim i rëndësishëm në nivelin e NHL dhe se plani është që Varlamov dhe Ilya Sorokin të ndajnë ndeshjen, duke marrë secili një ndeshje të plotë për të mbyllur parasezonin.
Për Pittsburgh Penguins, sulmuesit Justin Brazeau dhe Ben Kindel janë të dy në statusin day-to-day pas lëndimeve në pjesën e poshtme të trupit të marra në humbjen 4-1 ndaj Buffalo Sabres. Brazeau kishte dy goditje në 14:29 minutë në akull, ndërsa Kindel shënoi një goditje në 6:13. Ville Koivunen nuk do të luajë ndaj Bostonit të martën pasi është day-to-day me një dëmtim në pjesën e sipërme të trupit. Te St. Louis Blues, mbrojtësi Tyler Tucker u dëmtua në stërvitje, u tërhoq i ngrysur nga akulli dhe nuk u stërvit të hënën; trajneri Jim Montgomery tha se gjendja duket më serioze se day-to-day dhe se do të rishikohet brenda disa ditësh. Nëse Tucker nuk do të jetë gati për ndeshjen hapëse më 2 tetor në Dallas, mund t’i hapet një vend mbrojtësit Adam Jiricek, përzgjedhje e raundit të parë në 2024 (nr. 16).
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