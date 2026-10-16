Padia për “gjurmët e fytyrës”: Apple rrezikon gjyq në Illinois që teston ligjin e privatësisë biometrike
Një gjyqtare federale në Illinois ka refuzuar të rrëzojë pjesën më të madhe të pretendimeve kundër Apple, duke i hapur rrugë një gjyqi me juri pranverën e ardhshme për mënyrën se si aplikacioni Photos i kompanisë trajton të dhënat biometrike të fytyrave të përdoruesve, siç njofton Reuters.
Padia kolektive, e ngritur në vitin 2020 në gjykatën federale në East St. Louis, pretendon se aplikacioni Photos — i instaluar paraprakisht në iPhone, tableta dhe kompjuterë të kompanisë dhe i pamundur për t’u hequr — krijon dhe ruan automatikisht të ashtuquajturat “gjurmë fytyre” të personave që shfaqen në fotografi, pa i njoftuar përdoruesit dhe pa marrë pëlqimin e tyre me shkrim. Sipas paditësve, kjo shkel ligjin e Illinois për privatësinë e informacionit biometrik, një ligj i vitit 2008 që synon të parandalojë keqpërdorimin e identifikuesve fizikë si gjurmët e gishtërinjve, skanimet e retinës dhe gjeometria e fytyrës.
Avokatët e paditësve vlerësojnë se grupi i certifikuar përfshin rreth 8 milionë banorë të Illinois. Shkeljet e ligjit dënohen deri në 5.000 dollarë për person, gjë që, nëse një juri do të vendoste se kompania ka vepruar me qëllim ose me pakujdesi, do ta ekspozonte teorikisht Apple ndaj një shifre deri në 40 miliardë dollarë. Gjyqtarja Nancy Rosenstengel, në vendimin e marrë më 30 shtator dhe të bërë publik më 8 tetor, caktoi gjyqin për në prill 2027, duke ia lënë jurisë të vendosë nëse “gjurmët e fytyrës” përbëjnë një skanim të gjeometrisë së fytyrës dhe nëse ato mund të identifikojnë një individ.
Apple, e cila mohon çdo shkelje, argumenton se teknologjia e saj nuk krijon skanimet që rregullon ligji: sipas kompanisë, sistemi thjesht krahason fotografitë për të grupuar imazhet e të njëjtëve persona në albume, pa identifikuar se kush janë ata, dhe të dhënat e ruajtura në iCloud janë të enkriptuara e të paarritshme për vetë kompaninë. Gjyqtarja i hodhi poshtë këto argumente në lidhje me kontrollin mbi të dhënat, duke vlerësuar se, meqë Apple kontrollon programin dhe serverët ku mbahen të dhënat, ajo mund t’i rishkruajë, t’i bëjë publike, t’u heqë enkriptimin ose t’i fshijë tërësisht.
Rasti konsiderohet një nga testet më të rëndësishme deri më sot për shtrirjen e ligjit të Illinois, në një kohë kur padi të ngjashme kolektive për mbledhjen e të dhënave biometrike janë ngritur edhe kundër kompanive të tjera të mëdha teknologjike. Vendimi përfundimtar pritet të ndikojë mënyrën se si industrisë i lejohet të përdorë teknologjitë e njohjes së fytyrës dhe inteligjencës artificiale në pajisjet e përditshme.
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