Paga rekord në Maqedoninë e Veriut: Një shkupjan nga sektori i qymyrit arriti 188.482 euro bruto në muaj në vitin 2025
Sipas të dhënave të Drejtorisë së të Ardhurave Publike, paga më e lartë vjetore bruto e paguar në vend arriti 139,1 milionë denarë — dhe bëhet fjalë për shumë bruto, para tatimeve e kontributeve
Ndërsa shumica e qytetarëve jeton me të ardhura mesatare mujore, një shkupjan në vitin 2025 ka fituar gati 190 mijë euro bruto në muaj, tregojnë të dhënat më të reja të Drejtorisë së të Ardhurave Publike (UJP), siç njofton 4NEWS.
Sipas informatave të publikuara, paga më e lartë vjetore bruto e paguar në Maqedoninë e Veriut ka arritur 139,1 milionë denarë, që në nivel mujor i bie 188.482 euro.
Vëmendje tërheq edhe veprimtaria nga vjen fitimi rekord: sipas UJP-së, bëhet fjalë për një person nga Shkupi që pagën e ka realizuar në sektorin «Nxjerrja e qymyrit».
Këto të dhëna, sipas raportimit të 4NEWS, janë pjesë e analizës vjetore të Drejtorisë së të Ardhurave Publike për të ardhurat e qytetarëve në vitin 2025, e cila zbulon se sa kanë qenë të ardhurat më të larta të deklaruara në vend.
Është e rëndësishme të theksohet se bëhet fjalë për shumë bruto, pra fitim para llogaritjes së tatimeve dhe kontributeve.
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