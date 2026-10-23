Panairet satelite mbeten hapur në Paris: Asia NOW, Paris Internationale dhe OFFSCREEN nuk ndjekin mbylljen e Art Basel Paris
Ndërsa Art Basel Paris mbyllet dy ditë më herët për shkak të protestave të planifikuara për të shtunën, panairet paralele në kryeqytetin francez konfirmuan të enjten mbrëma se do të mirëpresin vizitorë gjatë gjithë fundjavës ose një pjesë të saj.
Java e artit në Paris nuk do të shuhet bashkë me Art Basel Paris. Ndërsa panairi kryesor njoftoi se do të mbyllet dy ditë më herët, të premten në mbrëmje, për shkak të protestave të planifikuara për të shtunën 24 tetor, disa panaire satelite vendosën të qëndrojnë hapur, siç njofton ARTnews. Ato thonë se do ta ndjekin nga afër kontekstin social dhe politik, ndërsa situata zhvillohet në kohë reale.
Deri të enjten mbrëma, Asia NOW dhe Paris Internationale i thanë ARTnews se do të qëndrojnë hapur siç ishte planifikuar, deri të shtunën më 24 tetor. Ekspozuesit në OFFSCREEN thanë se kishin marrë konfirmim zyrtar se panairi do të mbetet hapur deri të dielën më 25 tetor, ndërsa edhe Outsider Paris tha se planifikon të qëndrojë hapur deri të dielën, duke iu përshtatur rrethanave ndërsa ato ndryshojnë.
Përjashtim bën pjesërisht Post-Fair, panairi që zhvillohet në dy ndërtesa fqinje në lagjen Marais: të shtunën ai do të hapet një orë më herët, në orën 10:00, dhe do të mbyllet në orën 13:00, në vend të mbrëmjes. «Mendoj se mbyllja disa orë më herët është vendimi i duhur, duke pasur parasysh pasigurinë», tha për ARTnews galeristi Robert Heald nga Wellington i Zelandës së Re, i cili ekspozon në Post-Fair. «Jam shumë i kënaqur me ecurinë e panairit, dhe siguria duhet të vijë e para», shtoi ai. Post-Fair, i themeluar në vitin 2025 në Los Anxhelos nga Chris Sharp, zhvillon këtë vit edicionin e parë në Paris, me 35 galeri nga 15 vende; sipas Sharp, ditën e parë të parapremierës, të hënën, panairin e vizituan gati 1,000 njerëz.
Brenda Paris Internationale, megjithatë, jo të gjithë ndjekin të njëjtën linjë. Galerie Derouillon njoftoi se preferon të mbyllet të premten mbrëma, për të garantuar sigurinë e stafit dhe të veprave gjatë kthimit në shtëpi. «Shumica e koleksionistëve që do të kishim parë kanë ardhur tashmë, dhe me protestat e së shtunës, si dhe me frikën që përhapi mbyllja e Art Basel, nuk mendojmë se do të vijnë shumë njerëz», tha drejtoresha e galerisë, Marion Coindeau.
OFFSCREEN, panairi kushtuar imazheve fikse dhe të lëvizshme, zhvillohet në Kapelën Saint-Louis de la Salpêtrière të shekullit XVII, në bregun e majtë të Senës, larg protestave të planifikuara, dhe këtë vit nderon artisten Ana Mendieta me një prezantim të veçantë të filmave të saj nën kupolën e madhe. Asia NOW, nga ana e saj, mirëpret vizitorët në Monnaie de Paris, buzë Senës. Vendimet e panaireve satelite vijnë në një javë të tensionuar për skenën pariziane të artit, në të cilën edhe muzetë kryesorë të qytetit njoftuan mbyllje për të shtunën.
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