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Greqia

Panathinaikosi fiton 1-0 në Volos me golin e Dessers dhe mbetet në krye të Superligës

Goli i Cyriel Dessers vetëm 50 sekonda pas nisjes së pjesës së dytë i dha Panathinaikosit fitoren e shtatë në kampionat: 1-0 në Panthessaliko ndaj Volos, me dy traversa dhe dominim të plotë të "të gjelbërve".

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Siriell Desers, autor i dy golave të Panathinaikosit në Almati (foto arkivi)

Panathinaikosi kaloi me sukses edhe provën e Volos, duke fituar 1-0 në stadiumin Panthessaliko për javën e 8-të të Superligës greke, siç njofton Novasports. Goli i vetëm i ndeshjes u shënua nga Cyriel Dessers vetëm 50 sekonda pas nisjes së pjesës së dytë: sulmuesi nigerian shfrytëzoi krosimin e Tetteh në shtyllën e dytë dhe me goditje në lëvizje mposhti portierin Siabanis. Faza u kontrollua për pozicion jashtë loje, por goli u vërtetua.

Dominimi i “të gjelbërve” ishte i plotë që në pjesën e parë, e cila u mbyll pa gola vetëm falë pritjeve të Siabanis. Sipas raportimit të Novasports, në pushim statistikat flisnin vetë: Panathinaikosi kishte 73% të posedimit dhe 13 goditje kundrejt asnjë të vetme të Volos, ndërsa në minutën e 25-të Dessers kishte goditur traversën dhe në të 40-ën Siabanis kishte ndalur me instinkt një goditje me kokë të Van Drongelen.

Edhe pas golit ritmi nuk ndryshoi. Në minutën e 50-të Levi Garcia goditi traversën e dytë të miqve, ndërsa në të 70-ën Siabanis fitoi përballjen ballë për ballë me Rastoder. Volos kërcënoi për herë të parë vetëm në shtesë, me një goditje jashtë të Pierre-Gabriel, ndërsa në aksionin pasues portieri vendas ndali edhe tentativën e Dessers për golin e dytë. Një gol i Hurtado për vendasit ishte anuluar më herët për pozicion jashtë loje.

Me këtë fitore, e shtata në kampionat, skuadra e trajnerit Jacob Neestrup — i cili bëri pesë ndryshime në formacion pas ndeshjes europiane me Kairat Almaty — ngjitet në 21 pikë dhe mbetet e vetme në krye të renditjes, me Olympiacos që ndjek me 19 pikë. Për Dessers ky ishte goli i pestë në muajin tetor. Volos, në anën tjetër, mbetet në fund të renditjes pa asnjë pikë dhe java tjetër e gjen Panathinaikosin përballë derbit të madh me AEK-un.

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