Pasi dështoi në Kushtetuese, Ilir Beqaj ofron 2 milionë lekë garanci për lirim nga burgu
Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ka bërë një tjetër përpjekje në betejën për lirim nga qelitë e paraburgimit, duke ofruar edhe mundësinë e një garancie pasurore.
Përmes avokatit të tij, Ermal Yzeiraj, Beqaj ka depozituar një kërkesë penale në Gjykatën e Posaçme, ku kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë “arrest në burg” në një masë më të butë.
Në këtë gjykatë, Beqaj kërkon caktimin e një mase tjetër, përfshi edhe garancinë pasurore, duke shprehur gatishmëri për shifrën 2 milionë lekë në këmbim të lirisë. Duke iu referuar praktikave të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, Beqaj pretendon se për shkak të kohës së gjatë të kaluar nga caktimi i masës, janë zbutur edhe nevojat e masës dhe se “arresti në burg” nuk është më proporcional.
Më herët, kërkesat e Beqajt për liri janë refuzuar nga gjykatat, përfshi edhe Gjykatën Kushtetuese në janar 2026. Ish-ministri qëndron i izoluar në paraburgimin e Durrësit prej korrikut 2024, pas dyshimeve të ngritura ndaj tij për shkelje të ligjit gjatë kohës që drejtonte Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës të njohur si SASPAC.
Ky proces, në të cilin Beqaj është i pandehuri për 6 vepra penale, përfshi “korrupsionin” dhe “mashtrimin me pasoja të rënda”, ndodhet në fazën e shqyrtimit paraprak.
Në seancën e së premtes, duke mbajtur qëndrim mohues ndaj akuzave, Beqaj kërkoi pushim të çështjes, kthim për plotësim të hetimit në SPAK dhe në rast se dosja kalon në gjyq, kërkoi gjykim me kohë të shkurtuar.
Paralelisht, Beqaj po gjykohet në Gjykatën e Posaçme për “vjedhje duke shpërdoruar detyrën” dhe “grup kriminal” në dosjen “Sterilizimi”.
