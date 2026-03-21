Pentagoni: Ushtria amerikane ka goditur mbi 8,000 objektiva ushtarake në Iran
– Ushtria amerikane ka goditur më shumë se 8,000 objektiva në Iran që nga fillimi i sulmeve tre javë më parë.
“Këto përfshinin 130 anije iraniane”, tha Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), në një video të postuar në X.
Ai e quajti atë eliminimin më të madh të një marine gjatë një periudhe trejavore që nga Lufta e Dytë Botërore.
Cooper tha se ushtria mbetej gjithashtu e përqendruar në eliminimin e kërcënimit “prej disa dekadash” nga Irani ndaj transportit të lirë të tregtisë në të gjithë Ngushticën e Hormuzit
“SHBA-ja lëshoi bomba të shumta 5,000 paundëshe në një strukturë nëntokësore të vendosur përgjatë vijës bregdetare të Iranit në fillim të kësaj jave”, tha ai.
“Teherani po përdorte strukturën e përforcuar nëntokësore – për të ruajtur në mënyrë diskrete – raketa kruz anti-anije, lëshues raketash të lëvizshme dhe pajisje të tjera që paraqisnin një rrezik të madh për transportin ndërkombëtar”, tha Cooper.
Trafiku i transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë për eksportet e naftës, është ndalur praktikisht për shkak të luftës me Iranin. //a.i/
