S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
Pentagoni: Ushtria amerikane ka goditur mbi 8,000 objektiva ushtarake në Iran

– Ushtria amerikane ka goditur më shumë se 8,000 objektiva në Iran që nga fillimi i sulmeve tre javë më parë.

“Këto përfshinin 130 anije iraniane”, tha Brad Cooper, komandant i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), në një video të postuar në X.

Ai e quajti atë eliminimin më të madh të një marine gjatë një periudhe trejavore që nga Lufta e Dytë Botërore.

Cooper tha se ushtria mbetej gjithashtu e përqendruar në eliminimin e kërcënimit “prej disa dekadash” nga Irani ndaj transportit të lirë të tregtisë në të gjithë Ngushticën e Hormuzit

“SHBA-ja lëshoi bomba të shumta 5,000 paundëshe në një strukturë nëntokësore të vendosur përgjatë vijës bregdetare të Iranit në fillim të kësaj jave”, tha ai.

“Teherani po përdorte strukturën e përforcuar nëntokësore – për të ruajtur në mënyrë diskrete – raketa kruz anti-anije, lëshues raketash të lëvizshme dhe pajisje të tjera që paraqisnin një rrezik të madh për transportin ndërkombëtar”, tha Cooper.

Trafiku i transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë për eksportet e naftës, është ndalur praktikisht për shkak të luftës me Iranin. //a.i/

