☁️
Tiranë 9°C · Vranët 26 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 91.90 ▲1.75%
ARI 4,504 ▼1.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $70,861 ▲ +0.51% ETH $2,150 ▼ -0.14% XRP $1.4010 ▼ -0.55% SOL $90.8600 ▼ -0.07%
26 Mar 2026
Breaking
Dyshime për "insider trading" nga rrethi i Donald Trumpit Zgjedhjet e 28 dhjetorit/ 31 kallëzime penale për mbi 200 persona për manipulim të votave në Kosovë
Menu
Rajoni

Vuçiç: Nuk do sulmojmë as shqiptarët dhe as kroatët! Më premtuan Çmim Nobel nëse njihja Kosovën, por…

· 2 min lexim

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, është shprehur se i është ofruar Çmimi Nobel për Paqen nëse do të njihte pavarësinë e Kosovës, por shtoi se e ka refuzuar.

Komentet Vuçiç i bëri teksa mbajti një fjalim para qytetarëve, ku komentoi zhvillimet e fundit politike dhe çështjet e sigurisë në rajon.

“Të huajt ma kanë thënë këtë mijëra herë, ‘do ta fitosh Çmimin Nobel, thjesht njihe Kosovën si vend të pavarur. Shiko nga e ardhmja, mos shiko prapa, mos shiko nga e kaluara”, tha mes të tjerash Vuçiç.

Po ashtu, gjatë fjalës së tij, Vuçiç deklaroi se Serbia është më e përgatitur se më parë për të mbrojtur veten, duke theksuar se nuk ekzistojnë më objektiva të paarritshëm për vendin.

“Nuk ka më qëllime të pakapërcyeshme për ne dhe askush nuk mund të mendojë se do të sulmojë Serbinë pa u ndëshkuar”, shtoi Vuçiç.

Presidenti serb deklaroi më tej se Serbia nuk ka në plan të sulmojë as kroatët dhe as popullin shqiptar, por vetëm të mbrojë vendin e vet.

“Ne nuk do të sulmojmë askënd, as kroatët dhe as shqiptarët, por do ta mbrojmë vendin tonë,” përfundoi Vuçiç.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

