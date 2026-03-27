Përfshihet nga zjarri banesa në Pogradec
Një banesë është përfshirë nga flakët në lagjen numër 3 të qytetit të Pogradecit.
Sipas të dhënave paraprake, zjarri dyshohet se ka nisur nga oxhaku i një banese private.
Fatmirësisht, paraprakisht raportohet vetëm për dëme materiale. Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe shërbimi zjarrfikës, të cilët po punojnë për izolimin dhe shuarjen e flakëve.
