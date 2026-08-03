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Kronika

Përfshihet nga zjarri një apartament në Shkëmbin e Kavajës, zjarrfikësit në luftë me flakët

· 1 min lexim

Një apartament në katet e sipërme të një pallati 20-katësh në zonën e Shkëmbit të Kavajës është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së hënës.

Menjëherë pas sinjalizimit, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë dhe shërbimi zjarrfikës, të cilët po punojnë për vënien nën kontroll të zjarrit.

Për shkak të lartësisë së godinës, ndërhyrja e zjarrfikësve paraqitet e vështirë, ndërsa zona është rrethuar për të garantuar sigurinë e banorëve dhe të kalimtarëve.

Në vendngjarje ndodhet edhe një ambulancë, e vendosur në gatishmëri për t’i ofruar ndihmë mjekësore çdo personi që mund të ketë nevojë.

Deri më tani nuk ka informacion zyrtar për persona të lënduar apo për shkaqet e zjarrit, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

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