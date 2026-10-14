Peristeri përmbys Varesen në Itali: fiton 85-82 dhe bën 2/2 në Basketball Champions League
Skuadra greke ishte 15 pikë pas në pushim, por me një pjesë të dytë të fortë përmbysi Varesen në fushën e saj dhe kryeson Grupin D me dy fitore në dy ndeshje.
Peristeri arriti një fitore të madhe në Itali të martën në mbrëmje, duke mposhtur Varesen me 85-82 në ndeshjen e javës së dytë të Basketball Champions League, siç njofton Eurohoops. Me këtë sukses, skuadra greke bëri dy fitore në dy ndeshje dhe kryeson Grupin D.
Fillimi nuk premtoi një mbrëmje të tillë. Pas një pjese të parë të ekuilibruar, vendasit u shkëputën në periudhën e dytë dhe e mbyllën pushimin në avantazh 52-37, plot 15 pikë përpara, sipas raportimit të Kingsport. Varese e trajnerit grek Giannis Kastritis dukej se e kontrollonte plotësisht ndeshjen.
Reagimi i Peristerit në pjesën e dytë ishte i menjëhershëm: një seri 11-0 e ngushtoi diferencën në 52-48 brenda pak minutash, ndërsa një seri e përgjithshme 27-9 e solli skuadrën e trajnerit Vassilis Xanthopoulos në avantazh në fund të periudhës së tretë, e cila u mbyll në barazim 64-64.
Fundi ishte dramatik dhe u vendos në sulmet e fundit. Sipas Eurohoops, më i miri i fituesve ishte Carious me 18 pikë, ndërsa për Varesen nuk mjaftuan 20 pikët e Hunter Hale. Periudhat u mbyllën 27-26, 52-37, 64-64 dhe 82-85.
Për Varesen kjo ishte humbja e dytë në po kaq ndeshje, ndërsa Peristeri e vazhdon rrugëtimin europian pa humbje. Ndeshja e radhës për skuadrën greke në këtë kompeticion është ajo në fushën e Murcias, më 27 tetor.
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