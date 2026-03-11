“Perla jetime”: Brenda Khargut, zemra rrahëse e perandorisë së naftës së Iranit
I njohur si “Ishulli i Ndaluar” për shkak të kontrollit të rreptë ushtarak, ky ishull i lashtë koralor përpunon rreth 90% të eksporteve të naftës bruto të Iranit, ndërsa ruan brenda vetes mijëra vite histori njerëzore.
Nën diellin përvëlues të Gjirit, zhurma ritmike e miliona fuçive naftë të papërpunuar që rrjedhin nëpër tubacione nënujore përplaset mbi shkëmbinjtë e lashtë të koraleve.
Këtu, shkrimtari i njohur iranian Jalal Al-e-Ahmad dikur qëndroi duke vështruar brigjet e izoluara dhe e quajti këtë tokë të vogël “perla jetime e Gjirit Persik”.
Sot, kjo dalje koralore prej 22 kilometrash katrorë në provincën Bushehr njihet gjerësisht mes iranianëve si “Ishulli i Ndaluar”.
I mbuluar nga një sekret i fortë dhe i ruajtur nga Garda elitare Revolucionare Islamike (IRGC), ai është një vend ku hyrja është rreptësisht e kufizuar vetëm për ata që kanë autorizime zyrtare sigurie.
Megjithatë, përtej gardheve të larta prej çeliku dhe kullave ushtarake të vrojtimit, shtrihet një peizazh i paprekur ku mijëra vite histori të ndryshme njerëzore bashkëjetojnë në heshtje me zemrën rrahëse të perandorisë moderne energjetike të Iranit.
Qendra nervore e naftës
I ndodhur 55 km në veriperëndim të portit Bushehr dhe rreth 15 milje detare (afërsisht 28 km) nga kontinenti iranian, Ishulli Kharg është shtylla kryesore ekonomike e Iranit.
Ishulli përpunon 90 për qind të eksporteve totale të naftës së vendit, duke trajtuar rreth 950 milionë fuçi çdo vit.
Me vetëm 8 km gjatësi dhe 4 deri në 5 km gjerësi, ujërat e thella përreth i japin një avantazh natyror gjeografik. Kjo thellësi u lejon supertankerëve gjigantë të ankorohen në mënyrë të sigurt dhe të ngarkojnë naftën bruto që dërgohet kryesisht drejt tregjeve aziatike, ku Kina është importuesi më i madh.
Sipas Ministrisë së Naftës së Iranit, objektet në ishull shërbejnë si qendra jetike e këtij sektori. Terminali merr naftë nga tre fusha të mëdha në det – Aboozar, Forouzan dhe Dorood – e cila më pas transportohet përmes një rrjeti kompleks tubacionesh nënujore drejt impianteve tokësore të përpunimit, përpara se të ruhet ose të dërgohet në tregjet globale.
Pavarësisht viteve të sanksioneve ndërkombëtare që herë pas here kanë penguar prodhimin, Irani ka zgjeruar në mënyrë agresive infrastrukturën e ishullit.
Në maj 2025, S&P Global Commodity Insights raportoi se Teherani shtoi dy milionë fuçi në kapacitetin e depozitimit të terminalit duke rehabilituar rezervuarët 25 dhe 27, secili me kapacitet një milion fuçi.
Historikisht, kapaciteti i ngarkimit të këtyre terminaleve – që janë përmirësuar vazhdimisht – ka arritur deri në shtatë milionë fuçi në ditë, megjithëse eksportet aktuale të Iranit luhaten rreth 1.6 milionë fuçi në ditë, përveç menaxhimit të prodhimit për tregun e brendshëm.
Perandori dhe mërgime
Vlera strategjike detare e ishullit e bëri atë një objekt të lakmuar për pushtuesit shumë kohë përpara zbulimit të hidrokarbureve.
Edhe pse disa e lidhin gabimisht emrin “Kharg” me qytetin e lashtë të brendshëm Charax Spasinou – i themeluar nga Aleksandri i Madh pranë Basrës së sotme – të dhënat arkeologjike konfirmojnë se ato nuk kanë lidhje mes tyre.
Gjatë shekujve, emri i ishullit ka evoluar në dialektet lokale dhe në hartat evropiane, duke u regjistruar si Kharg, Khark, Kharaj dhe Kharej.
Burimet natyrore të ujit të ëmbël dhe pozicioni i tij i favorshëm e bënë ishullin një pikë të rëndësishme detare për eksportin e produkteve bujqësore dhe mineraleve.
Në epokën koloniale evropiane, portugezët ishin të parët që morën kontrollin e Khargut së bashku me ishuj të tjerë të Gjirit. Nga mesi i shekullit XVIII, ambiciet holandeze filluan të marrin formë.
Në vitin 1752, baroni holandez Kniphausen arriti një marrëveshje me Mir Naser Al-Zaabi, sundimtarin e Bandar Rig, për të krijuar një pikë tregtare. Një vit më pas, Kompania Holandeze e Indisë Lindore ndërtoi një fortesë të fortifikuar për të mbrojtur interesat e saj.
Megjithatë, kjo prani koloniale zgjati pak. Pas disa vitesh tensioni, Mir Muhanna, guvernatori i Bandar Rig, sulmoi fortesën dhe i dëboi përfundimisht forcat holandeze në janar 1766.
Në shekullin XX, historia e ishullit mori një kthesë të errët kur Reza Shah Pahlavi, sundimtari i Iranit nga viti 1925 deri në 1941, e shndërroi atë në një vend të largët internimi për të burgosurit politikë, duke lënë të pashfrytëzuar potencialin e tij më të gjerë.
Epoka moderne e naftës filloi të marrë formë pas vitit 1958.
Duke lënë pas të kaluarën e tij si koloni ndëshkimi, Kharg u përzgjodh për t’u bërë një qendër e madhe eksporti të naftës bruto. Terminali i ri në ujëra të thella u vu zyrtarisht në funksion dhe dërgoi ngarkesën e parë të madhe në gusht 1960.
Me zbulimin e fushave të reja detare në vitet 1960, Kharg e tejkaloi portin e Abadanit, duke tërhequr tankerë gjigantë drejt skelave të tij në ujëra të thella.
Jehonat e një të kaluare të larmishme
Fasada moderne industriale e ishullit fsheh një pasuri të thellë arkeologjike.
Dëshmitë e vendbanimeve njerëzore datojnë që nga fundi i mijëvjeçarit të dytë para erës sonë, duke përfshirë periudhat elamite, akeamenide dhe sasanide.
Ndër vendet më të nderuara është faltorja Mir Mohammad, e ndërtuar në fund të shekullit të VII të Hixhrit, me dy kupola konike të ndërtuara nga shkëmb dhe baltë.
Aty pranë ndodhet faltorja Mir Aram, ku gjendet një gur 12 metra i gjatë me mbishkrime islame dhe dy pishtarë që besohet se datojnë nga periudha akeamenide. Banorët vendas e lidhin këtë vend me Mir Aram, një pasardhës i profetit Noe të përmendur në Kuran dhe në Bibël.
Ishulli është një dëshmi e pluralizmit fetar dhe kulturor.
Një varrezë e lashtë përmban një mozaik të rrallë besimesh, ku përfshihen:
- varre zoroastriane
- varre të krishtera
- varre të epokës sasanide
Ndër monumentet e tjera historike në ishull janë mbetjet e fortesës holandeze të vitit 1747, Kopshti Holandez, Pemishtja Kharg, një linjë e vjetër hekurudhore, varreza islame dhe një mbishkrim shumë i rëndësishëm akeamenid.
Ky mbishkrim në shkëmb koralor, me përmasa 85 × 116 cm, konsiderohet një nga dëshmitë arkeologjike më të vjetra që përmend në mënyrë të drejtpërdrejtë “Gjirin Persik”.
Ishulli Kharg mban plagët e rënda të rëndësisë së tij gjeopolitike, pasi gjatë luftës Iran-Irak në vitet 1980 ai u bombardua pa pushim dhe u shkatërrua rëndë, përpara se të rindërtohej me shumë mund nga autoritetet iraniane.
Sot, ndërsa tensionet gjeopolitike vazhdojnë të kërcënojnë rrugët ujore të rajonit, ishulli mbetet shumë i militarizuar, duke mbajtur larg turistët dhe, në mënyrë të pavullnetshme, duke ruajtur karakterin e tij ekologjik të paprekur.
Ndërsa supertankerët largohen në heshtje drejt ujërave të thella të Gjirit duke transportuar gjakun ekonomik të një vendi të goditur nga sanksionet, varret e lashta zoroastriane dhe të krishtera qëndrojnë në heshtje mbi brigjet koralore – një kujtesë e zymtë se, ndërsa perandoritë dhe luftërat për energjinë vijnë e shkojnë, “perla jetime” mbetet përgjithmonë e lidhur me valët e trazuara të historisë.
