30 May 2026
EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
30 May 2026
Për 24 orë, shtatë denoncime për dhunë në familje Mickoski: Pres stabilizim të çmimeve të derivateve, dizeli të jetë për 6.5 denarë më lirë U aksidentua një ditë më parë bashkë me fëmijën në Elbasan, 38-vjeçarja në gjendje kome Ligji i sponsorizimit dhe ai i basteve sportive pritet të miratohen brenda vitit FOTOLAJM/ Momenti kur Kreu i PD-së Sali Berisha voton në Kuvendin Kombëtar
Përleshen tifozët në Budapest para finales së Ligës së Kampionëve

· 1 min lexim

Tifozët e Paris Saint-Germain dhe Arsenalit janë përfshirë në përleshje në qendër të Budapestit gjatë natës, vetëm pak orë para finales së Ligës së Kampionëve që zhvillohet të shtunën.

Sipas Selisë Qendrore të Policisë së Budapestit (BRFK), incidenti ndodhi rreth orës 00:20 në Rrugën Király, në lagjen e 7-të të kryeqytetit hungarez, ku disa mbështetës u përfshinë në një konflikt fizik.

Policia ka nisur procedime penale për çrregullime të dhunshme ndaj personave ende të paidentifikuar, ndërsa hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar të gjithë të përfshirët.

Video të publikuara në rrjetet sociale tregojnë tifozë të të dyja skuadrave duke u goditur me grushte, ndërsa në sfond shpërthenin fishekzjarrë.

Finalja e Ligës së Kampionëve nis në orën 18:00. Secila skuadër ka marrë nga 17 mijë bileta, por autoritetet hungareze presin që në Budapest të mbërrijnë edhe dhjetëra mijëra tifozë të tjerë pa bileta.

