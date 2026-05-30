Largohet trajneri i Liverpoolit, Arne Slot
Liverpool FC ka njoftuar largimin e trajnerit Arne Slot, duke i dhënë fund periudhës së tij në krye të skuadrës pas dy sezonesh.
Tekniku holandez, i cili udhëhoqi Liverpoolin drejt titullit të 20-të kampion në sezonin e tij të parë, u përball me vështirësi gjatë sezonit të dytë, ku skuadra nuk arriti të përmbushte pritshmëritë dhe e mbylli kampionatin në vendin e pestë.
Pavarësisht investimeve të mëdha në merkato, përfshirë transferimin rekord të sulmuesit suedez Alexander Isak, dëmtimet, ndryshimet në skuadër dhe rënia në formë e Mohamed Salah ndikuan negativisht në ecurinë e ekipit.
Në një deklaratë të përbashkët, pronarët e klubit vlerësuan kontributin e Slot, duke theksuar se puna e tij ishte e rëndësishme dhe e suksesshme, por shtuan se klubi ka arritur në përfundimin se një ndryshim është i nevojshëm për të vazhduar përpara.
Slot mori drejtimin e Liverpoolit në vitin 2024, duke pasuar trajnerin legjendar Jürgen Klopp.
Ndërkohë, Mohamed Salah, një nga lojtarët më të rëndësishëm në historinë e klubit, pritet të largohet gjatë verës pas nëntë sezonesh. Sulmuesi egjiptian kishte shprehur publikisht pakënaqësi ndaj stilit të lojës së Slot, duke kërkuar rikthimin e futbollit sulmues që karakterizonte epokën e Klopp.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.