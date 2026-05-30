Tiranë 27°C · Pjesërisht vranët 30 May 2026
S&P 500 7,580 ▲0.22%
DOW 51,032 ▲0.72%
NASDAQ 26,973 ▲0.2%
NAFTA 87.36 ▼1.73%
ARI 4,593 ▲1.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $74,060 ▲ +1.87% ETH $2,029 ▲ +2.03% XRP $1.3458 ▲ +3.6% SOL $82.7300 ▲ +2.47%
S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,032 ▲0.72 % NASDAQ 26,973 ▲0.2 % NAFTA 87.36 ▼1.73 % ARI 4,593 ▲1.34 % S&P 500 7,580 ▲0.22 % DOW 51,032 ▲0.72 % NASDAQ 26,973 ▲0.2 % NAFTA 87.36 ▼1.73 % ARI 4,593 ▲1.34 %
EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
30 May 2026
Breaking
Për 24 orë, shtatë denoncime për dhunë në familje Mickoski: Pres stabilizim të çmimeve të derivateve, dizeli të jetë për 6.5 denarë më lirë U aksidentua një ditë më parë bashkë me fëmijën në Elbasan, 38-vjeçarja në gjendje kome Ligji i sponsorizimit dhe ai i basteve sportive pritet të miratohen brenda vitit FOTOLAJM/ Momenti kur Kreu i PD-së Sali Berisha voton në Kuvendin Kombëtar
Menu
Bota

Largohet trajneri i Liverpoolit, Arne Slot

· 2 min lexim

Liverpool FC ka njoftuar largimin e trajnerit Arne Slot, duke i dhënë fund periudhës së tij në krye të skuadrës pas dy sezonesh.

Tekniku holandez, i cili udhëhoqi Liverpoolin drejt titullit të 20-të kampion në sezonin e tij të parë, u përball me vështirësi gjatë sezonit të dytë, ku skuadra nuk arriti të përmbushte pritshmëritë dhe e mbylli kampionatin në vendin e pestë.

Pavarësisht investimeve të mëdha në merkato, përfshirë transferimin rekord të sulmuesit suedez Alexander Isak, dëmtimet, ndryshimet në skuadër dhe rënia në formë e Mohamed Salah ndikuan negativisht në ecurinë e ekipit.

Në një deklaratë të përbashkët, pronarët e klubit vlerësuan kontributin e Slot, duke theksuar se puna e tij ishte e rëndësishme dhe e suksesshme, por shtuan se klubi ka arritur në përfundimin se një ndryshim është i nevojshëm për të vazhduar përpara.

Slot mori drejtimin e Liverpoolit në vitin 2024, duke pasuar trajnerin legjendar Jürgen Klopp.

Ndërkohë, Mohamed Salah, një nga lojtarët më të rëndësishëm në historinë e klubit, pritet të largohet gjatë verës pas nëntë sezonesh. Sulmuesi egjiptian kishte shprehur publikisht pakënaqësi ndaj stilit të lojës së Slot, duke kërkuar rikthimin e futbollit sulmues që karakterizonte epokën e Klopp.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë