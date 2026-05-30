EUR/USD 1.1660 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4912 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4701 EUR/TRY 53.4950 EUR/JPY 185.68 EUR/CAD 1.6081
Bota

SHBA-të, Britania e Madhe dhe Australia do të zhvillojnë teknologjinë e re të dronëve nënujorë

· 2 min lexim

Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë njoftuar zhvillimin e një teknologjie të re dronësh nënujorë në kuadër të aleancës së tyre ushtarake Aukus, me synimin për të mbrojtur kabllot nënujore dhe për të forcuar sigurinë detare.

Ministrat e mbrojtjes të tre vendeve e bënë njoftimin gjatë një samiti sigurie në Singapor, duke bërë të ditur se teknologjia e automjeteve nënujore pa pilot (UUV) pritet të jetë funksionale deri vitin e ardhshëm. Mbretëria e Bashkuar do të kontribuojë me 150 milionë paund, ndërsa kostoja e përgjithshme e projektit nuk është bërë publike.

Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, pranoi kritikat për ritmin e ngadaltë të projekteve të Aukus, duke deklaruar se aleanca tani po kalon nga diskutimet në rezultate konkrete.

Pakti Aukus, i krijuar në vitin 2021, synon zhvillimin e nëndetëseve bërthamore dhe bashkëpunimin në teknologji të avancuara ushtarake. Aleanca konsiderohet gjerësisht si një përgjigje ndaj zgjerimit të pranisë detare të Kinës në rajonin Indo-Paqësor.

Projekti i ri është iniciativa e parë e miratuar në kuadër të Shtyllës së Dytë të Aukus, e cila fokusohet në teknologji të avancuara si inteligjenca artificiale, robotika nënujore dhe raketat hipersonike.

Sipas deklaratës së përbashkët, dronët nënujorë do të pajisen me sisteme moderne që mund të përdoren për mbrojtjen e infrastrukturës së shtratit të detit, mbikëqyrje, zbulim, operacione logjistike dhe misione sulmuese.

